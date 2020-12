Militares e civis juntos contra a covid num hospital sem contágios

A designação é Centro de Apoio Militar à covid-19, mas por detrás dos muros cor-de-rosa lá estão os seis pisos de um edifício construído na década de 70 do século passado no perímetro interior do Hospital Militar de Belém, no bairro da Ajuda, em Lisboa. Na fachada primitiva do Convento da Boa-Hora do século XVIII, construído pelos padres Agostinhos Descalços, a toponímia inspirou-se no nome do vetusto edifício: largo da Boa Hora. E todas as horas têm sido boas na luta contra o vírus, num hospital, sem contágios internos — os detectados foram em contexto familiar —, em que militares e civis estão juntos.