Deputados aprovam audições regulares a coordenador da task-force de vacinação

Francisco Ramos passa a ir ao Parlamento com uma regularidade não definida.

O coordenador da task-force de vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, vai passar a ser ouvido regularmente na Assembleia da República, depois de os deputados da Comissão de Saúde terem aprovado nesta segunda-feira um requerimento nesse sentido.

Em causa estava uma proposta do PSD, que pedia a audição de Francisco Ramos com uma periodicidade mensal em sede de Comissão de Saúde e da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Também o CDS queria ouvir Francisco Ramos.

Os membros da comissão especializada permanente aprovaram o requerimento, mas decidiram flexibilizar a periodicidade, deixando de impor uma obrigatoriedade mensal para essas audições a Francisco Ramos, ao prever que sejam tidas em conta a oportunidade e a viabilidade para os esclarecimentos regulares no Parlamento do coordenador da task-force criada pelo Governo para gerir o processo de vacinação contra a covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 6191 mortos associados à covid-19 em 376.220 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).