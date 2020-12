Numa garagem escura, a explosão de Stereoboy tem a luz do “talento escondido” do Porto

À medida que a realidade ficava cada vez mais louca, Kung Fu tocava em loop. O novo álbum de Stereoboy acompanhou o confinamento de Luís Sobreiro e João Parra, desde que Luís Salgado os atiçou: “Curtam aí, durante quarentena”. Quando meses depois chegou o convite para realizar o videoclipe de um dos temas, Luís Sobreiro quis pôr uma câmara a vaguear por uma garagem escura, numa sequência única, a 360º. Pelo caminho, mas sempre do mesmo ponto de vista, quatro instalações passam-nos à frente, ao som de Yip Man. O resultado? “Na verdade, eu quase sinto que só musiquei aquilo”, graceja Salgado.

Rebobinemos. O vídeo começa com o músico, programador e produtor do Maus Hábitos, no Porto, a acender um cigarro. “O que é que tenho de fazer?”, perguntou-lhes; “Nada, entra só a seres tu”, responderam-lhe. Não são precisas muitas voltas para este primeiro gesto contemplativo se agitar e fundir com as outras histórias que a câmara vai desvendando, uma a uma e depois todas ao mesmo tempo.

Sinais dos tempos (ou não). “Há um excesso de informação, que, por ser tanta, depois se vai diluindo, quando a velocidade do movimento aumenta”, comenta o realizador. Kung Fu também tem um bocado de 2020: “Mesmo que não seja de propósito, há uma certa ansiedade, angústia, raiva. Uma mistura de sentimentos que estamos todos a viver porque estamos há nove meses nisto”. Mas tanto o músico como o realizador querem acreditar que há mais ingredientes no cocktail de um ano para esquecer: “A quantidade de pessoas que se reuniu e se juntou à ideia. Conheci muita gente que não conhecia do Porto. Dá-me esperança, a cidade tem muita potência escondida no audiovisual”, acredita Luís Sobreiro.

Luís Salgado também não esperava entrar na garagem escura da Casa da Música e encontrar mais de 20 pessoas, artistas e colectivos, a “trabalhar juntas”, todas elas mencionadas nos créditos do vídeo. “Se calhar enganei-me no sítio”, provocou, ao chegar as filmagens. “Toda essa energia, no fim, é muito potente.”