Do armazém da Fábrica da Cerâmica das Devesas nasceram apartamentos (que respeitam a história)

Quando os arquitectos do estúdio Anarchlab chegaram ao antigo edifício da Fábrica de Cerâmica das Devesas, no Porto, encontraram um espaço amplo, vazio, com um pé direito "de, praticamente, dois pisos", que, outrora, havia sido um armazém. Com porta para a Rua da Conceição, era “irmão” de um outro, voltado para a Rua José Falcão, que funcionava como showroom ​da fábrica — ambos ligados através de um pátio. “Quando o visitámos, o prédio já só conservava, praticamente, a fachada principal e a lateral. A fachada traseira já tinha sido intervencionada e estava um pouco adulterada”, explica Pedro Silva, fundador do estúdio com escritórios no Porto e em Lisboa. A ideia foi, desde logo, garantir que era feito um restauro “bastante exaustivo” desta fachada, o “património histórico mais interessante” deste edifício. Assim foi: “Os azulejos foram limpos um a um, reparados manualmente, foram feitas algumas pinturas que estavam em falha.”

Lá dentro, a “preocupação fundamental” foi preservar a “característica do edifício”, ou seja, “que ele não deixasse de ter alguma ligação ao facto de ter sido um armazém e que isso se sentisse mal se entra no prédio”. “Apesar de já não restar nada, tentámos ser fiéis àquilo que tinha sido a identidade do edifício e a abordagem foi a de tentar transmitir aquilo que teria sido um grande open space, um armazém”, refere o arquitecto.

A reabilitação do edifício — feita com o cuidado de não interferir com o restaurante que existe no piso inferior do edifício — resultou em 12 apartamentos, desde a tipologia loft com mezzanine até apartamentos T2, distribuídos por dos pisos principais, e um último de menor área. O interior dos apartamentos foi organizado “através de grandes volumes, como se fossem blocos de pedra”, armários com portas até ao tecto em vez de paredes — massas simples, de tons neutros — como o cinza e o preto, sobre madeira de riga. O resultado sóbrio e harmonioso pode ser visto nestas fotografias de Ivo Tavares.