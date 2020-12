O exemplo que vem da Ucrânia

O que aconteceu a Ihor Homenyuk é horroroso e gostaria de acreditar que foi uma excepção, embora abusos a imigrantes não o são infelizmente. Eu próprio em 2003 experimentei o que era o SEF, na qualidade de alguém que estava a pedir uma reunificação familiar. E claro que notei a maneira arrogante e grosseira com que os imigrantes eram tratados –embora sendo português nunca fui sujeito a tal tratamento - mas sim de uma tentativa de extorsão por um inspector, camuflada numa proposta de investimento que “eu não podia recusar”.

O que é que isto tem a ver com o Serviço de Fronteiras da Ucrânia? Esta instituição era largamente conhecida pelo nepotismo e pela corrupção descontrolada. E o que fez o governo da Ucrânia? Com a ajuda da Organização Internacional de Migrações desenhou e implementou um novo sistema de recrutamento para seleccionar e contratar guardas de fronteira através de um processo objectivo, transparente e imparcial. A maioria dos antigos funcionários não passaram nos testes e 600 novas pessoas com formação escolar adequada foram contratadas, e os novos recrutas receberam treino intensivo. Talvez o SEF necessite de algo assim, para começar com o registo limpo!

Júlio Castro, Arcozelo

SEF versus aeroporto de Lisboa

Não faço mais considerações, para além de todas as que têm sido ditas, sobre o triste, e a todos os títulos condenável, autêntico assassínio do cidadão ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa. Estou certo de que a verdadeira justiça fará justiça, doa a quem doer.

Para além dos aspectos políticos sobre o que fazer ao SEF, e a sua reestruturação, há um dado inquestionável que não convém nunca esquecer, e que, aliás, o Sindicato dos inspectores do SEF tem já referido, e, quanto a mim, de forma bastante correcta.

Trata-se das respectivas instalações aeroportuárias, que sinalizam como insuficientes, e talvez proporcionadoras de situações como as que ocorreram. Áreas por certo tacanhas, tortuosas, e conducentes a levar a efeito acções menos claras por pessoas deficientemente formadas, ou de mau carácter. Claro que para pessoal com sólida formação moral e profissional, não serão as deficientes condições das instalações que conduzirão a situações como a ocorrida. Mas acredito que com instalações apropriadas, bem dimensionadas, a triste situação verificada teria sido evitada.

É mais uma achega à necessidade óbvia de um novo aeroporto que comporte de forma correcta, e justa para todos os utentes e funcionários, as respectivas necessidades de bom funcionamento, que o actual aeroporto por certo já não contempla.

Refiro um verdadeiro novo aeroporto, e não um acrescento “apeadeiro”, como acertadamente designou o actual secretário-geral do PCP, ao famigerado complemento aeroportuário do Montijo.

Fernando Emanuel de Freitas, Carcavelos

Uma no cravo, outra na pata do burro

João Miguel Tavares (JMT) e outros comentadores com opiniões inclinadas à direita têm vindo a demonstrar que o Chega, uma vez legalizado pelo Tribunal Constitucional passou a fazer parte da família política portuguesa e que tentar riscá-lo do mapa seria algo semelhante ao que faria a “outra senhora”. Concordo. Para justificarem a sua opinião, estes comentadores argumentam que, se convivemos com aquilo que designam por extrema-esquerda (PCP e BE), então menos razões existem para ostracizar o partido do Ventura. Aqui é que me parece haver muita areia movediça.

Tomemos como exemplo as principais causas que caracterizam o Chega e que JMT costuma elencar nos seus artigos quando se refere a essa coisa: prisão perpétua, castração química, racismo latente, xenofobia militante, entre outras. Não há ali objectivo social nem proposta política que vise melhorar as condições de vida da população. A saúde era para privatizar totalmente, depois já não era; a votação da resolução sobre o Novo Banco foi ridicularizada por Ventura que votava contra, depois abstinha-se e acabou por votar a favor. Cabriolas e momices políticas são o cunho de Ventura.

Em termos de propostas políticas, a extrema-esquerda orienta-se sobretudo para uma utopia social assente numa mais justa distribuição da riqueza e na defesa dos direitos dos mais desprotegidos e das minorias. O perigo do extremismo esquerdista é pôr em causa a estabilidade capitalista?

Admito que JMT e outros como ele nos cantem a cançoneta dos extremismos, estão no seu direito de nos darem essa música mas talvez fosse conveniente pensarem melhor na letra da sua canção. Não me parece haver qualquer tipo de equivalência de sinal contrário entre a extrema-esquerda e a extrema-direita em Portugal

Rui Silvares, Cova da Piedade