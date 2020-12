Estes ingleses queriam continuar a pertencer à União Europeia. Por isso, mudaram-se para Portugal

Beth, James e Samantha são cidadãos ingleses que não querem deixar de pertencer à União Europeia (UE). Por isso, quando o "Brexit" se começou a desenhar, procuraram alternativas. Catorze países da UE, incluindo Portugal e Espanha, comprometeram-se a conceder o direito a cinco anos de residência aos britânicos que chegassem antes de 31 de Dezembro. Beth, James e Samantha mudaram-se para Portugal.

Os pedidos de residência de ingleses em Portugal têm vindo a aumentar à medida que o acordo do "Brexit" se aproxima do fim. Só em Março de 2019 foram quase 1 500, mais do que o dobro do recorde anterior de pedidos mensais, e os dados provisórios de Novembro mostram que esse número quase dobrou novamente para 2 407.