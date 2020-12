Polícia brasileira faz maior apreensão de sempre de madeira ilegal na Amazónia

Uma operação policial fez, em poucos dias, a maior apreensão de sempre de madeira extraída ilegalmente na Amazónia. A magnitude da operação terá impacto forte no comércio ilegal de madeira, um dos principais factores por trás da desflorestação na Amazónia, dizem as autoridades.

São cerca de 43.700 toros de madeira, correspondentes a 131,1 mil metros cúbicos, dispostos ao longo das margens dos rios Mamuru e Arapiuns, na fronteira entre os estados do Pará e do Amazonas, que seriam suficientes para construir 2620 casas de habitação social, segundo os cálculos da Folha de São Paulo. O balanço ainda é preliminar e até pode pecar por defeito, mas esta já representa a maior apreensão de sempre de madeira obtida ilegalmente na Amazónia.

“É uma área que estava sofrendo uma devastação irracional, que de forma alguma pode ser chamada de manejo florestal”, afirma o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que liderou a operação, citado pela Folha. “O comércio ilegal de madeira sofrerá um baque muito grande com esse trabalho”, acrescenta.

A extracção ilegal de madeira é amplamente considerada uma das principais causas da desflorestação da Amazónia, que tem crescido nos últimos anos. Geralmente, o corte ilegal de árvores acontece em locais onde essa actividade não está autorizada, como em unidades de conservação ou em terras indígenas.

A operação, baptizada como Handroanthus GLO – o nome científico do ipê, uma das árvores mais cobiçadas pelos madeireiros –, surgiu depois da apreensão de uma embarcação que transportava vários troncos de madeira para a qual os seus donos não tinham documentação adequada. A Polícia Federal conseguiu depois detectar a origem das árvores e, através da análise de imagens obtidas por satélite, identificou 40 locais de interesse onde estavam acumulados os troncos de madeira.

“Não há mais como voltar ao tempo em que se podia saquear a Amazónia impunemente, contando com o tamanho da floresta”, disse Alexandre Saraiva.

Até agora, a maior apreensão de madeira era de 65 mil metros cúbicos, numa operação de 2010, cerca de metade da quantidade obtida agora.

Os dados já apontavam para o crescimento do número de apreensões. Entre Janeiro e Setembro, as apreensões subiram 91% só no estado do Amazonas, de acordo com dados do governo estadual.

Grande parte da madeira obtida ilegalmente tem como destino a exportação, sobretudo para a Europa e EUA, através de uma longa cadeia de intermediários em que são forjados documentos para atestar a sua propriedade. Em Novembro, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse que ia revelar uma lista de países que acusou de promoverem a compra de madeira extraída ilegalmente na Amazónia, mas nunca o fez.