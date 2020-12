Europa fecha portas ao Reino Unido assustada com nova variante do coronavírus

Mais de 40 países cancelaram as chegadas de voos britânicos e o Governo francês barrou a passagem de camiões com mercadorias. Londres admite reforçar as restrições, mas a Organização Mundial de Saúde diz que não há razão para alarme.

O Governo britânico admitiu reforçar as restrições a ajuntamentos e deslocações no interior do Reino Unido, nos próximos dias e semanas, devido aos receios da rápida transmissão de uma nova variante do vírus que provoca a covid-19. A ideia de que o território está a braços com um problema grave foi desvalorizada pela Organização Mundial de Saúde, mas levou dezenas de países a proibirem a entrada de passageiros britânicos nos seus territórios, com consequências graves para as importantes ligações entre o porto de Dover e o porto francês de Calais.