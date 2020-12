Rui Moreira diz que acusação no caso Selminho é uma peça de combate político

O presidente da Câmara do Porto considera que, no tempo em que surge assim como no conteúdo, a acusação do Ministério Público no caso Selminho “é uma peça de combate político”. O autarca abriu o período antes da ordem do dia da reunião de Câmara, esta segunda-feira de manhã, com uma reacção mais detalhada à decisão do MP, que lhe imputa um crime de prevaricação ao considerar que Moreira terá agido em conflito de interesses para tentar beneficiar a empresa de que ele e os seus irmãos são sócios, numa disputa que a Selminho vinha mantendo com o município sobre a capacidade de construção de um terreno na escarpa da Arrábida.

"É preciso que se saiba do que sou acusado. É de conscientemente ter violado a lei, beneficiando a minha família e prejudicando a Câmara do Porto. Esta acusação é ultrajante e infame, porque assenta em conclusões falsas, surgindo no tempo e no conteúdo como uma peça de combate político. Quero deixar claro que é absolutamente falso e mentiroso que alguma vez tenha tido alguma intervenção enquanto presidente do município. Era preciso ser muito tolo para que, depois de me ter candidatado e recandidatado ao cargo que hoje ocupo, me colocasse numa posição tão frágil”, afirmou Moreira nos primeiros minutos da reunião. Com Abel Coentrão