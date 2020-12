Morte de 540 animais em montaria gera revolta na Azambuja

Uma montaria organizada no passado fim-de-semana na Quinta da Torre Bela, no Norte do concelho da Azambuja, está a gerar revolta de autarcas locais, forças partidárias e ambientalistas. De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, acompanhadas por frases em inglês que falam de um “super-recorde” numa montaria organizada em Portugal, terão sido alegadamente mortos 540 animais por 16 caçadores. A situação está a motivar uma onda de reacções, com a concelhia do PS da Azambuja, a direcção nacional do PAN e organizações ambientalistas a exigirem esclarecimentos do Governo e que sejam apuradas responsabilidades.

O caso foi divulgado pelo jornal online Fundamental, que refere que o “massacre” terá levado ao abate da maior parte dos veados e gamos que viviam na Quinta da Torre Bela e também de uma quantidade significativa de javalis. Já esta segunda-feira, a concelhia da Azambuja do PS manifestou a sua revolta pelo “crime ambiental” cometido na Torre Bela, pelo “massacre” e pelo “violento ataque à nossa fauna e natureza” alegadamente ali ocorrido. Em comunicado assinado por Silvino Lúcio, presidente da concelhia, que é também vice-presidente da Câmara da Azambuja, os socialistas azambujenses garantem que vão denunciar a situação ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ao Governo, para que verifiquem a legalidade do que ali aconteceu.

A Quinta da Torre Bela (situada na freguesia de Manique do Intendente) tem cerca de 1100 hectares e é considerada a maior quinta murada da Europa. Também por isso, o caso ganha contornos ainda mais graves, porque os animais abatidos ficaram impedidos de fugir devido ao extenso muro que rodeia a propriedade. “Foi uma montaria que culminou no abate maciço e indiscriminado de 540 javalis e veados. Não foi caçar, foi massacrar aqueles animais que não tinham para onde fugir, pois o abate da floresta tem sido permanente e os animais estavam confinados aos muros da propriedade”, sustenta o PS da Azambuja, sublinhando que não tem nada contra as montarias “quando realizadas de forma a manter o equilíbrio cinegético”, mas considerando que “não foi, de todo, o caso, uma vez que os animais estavam dentro de uma propriedade murada, não existindo qualquer perigo para a segurança das pessoas”.

O caso gera ainda mais controvérsia porque está, nesta altura, em avaliação a possibilidade de instalar um enorme parque de painéis fotovoltaicos numa área de 775 hectares da Torre Bela e há quem veja nestas acções uma tentativa de “limpar” a quinta para este fim. Isso mesmo refere o PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que garante que vai exigir das entidades competentes esclarecimentos sobre “o que levou à autorização desta montaria, numa zona de grande sensibilidade ecológica, envolta em polémica, onde inclusivamente está prevista a instalação de uma central fotovoltaica com 775 hectares e cujo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) se encontra em fase de consulta pública até 20 de Janeiro de 2021”.

A direcção nacional do PAN promete “exigir responsabilidades” e sublinha que “tem defendido uma regulamentação apertada para o sector da caça decorrente dos visíveis impactos negativos para a biodiversidade, protecção e bem-estar animal, mas sistematicamente as propostas têm sido rejeitadas”.

“Ninguém sabe com exactidão qual é o estado de conservação das populações de espécies classificadas como cinegéticas. Os dados existentes resultam da contabilização dos animais mortos e não do número efectivo. A realização de censos é fundamental, no entanto a proposta do PAN para o Governo assegurar a realização de censos e monitorização das espécies sujeitas a exploração cinegética foi rejeitada pelos partidos de sempre: PSD, PS, CDS-PP, PCP”, lamenta o PAN.