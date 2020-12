Tréguas natalícias? Príncipes William e Harry trocam presentes e mensagens de Natal

Os dois filhos do príncipe de Gales estão a meio caminho de fazer as pazes, depois de Harry ter virado as costas aos seus deveres reais.

Filhos de Carlos e de Diana, William e Harry sempre foram conhecidos por serem próximos. No entanto, nos últimos tempos não têm faltado rumores de que os dois irmãos divergiram, seguindo caminhos diferentes. Enquanto o primogénito, segundo na sucessão ao trono, após o pai, se tem manifestado comprometido com a causa real, Harry virou as costas, no início deste ano, aos seus deveres enquanto membro sénior da realeza, afastando-se da família e até do país: mudou-se inicialmente para o Canadá, país que pertence à Commonwealth e onde a rainha Isabel II é soberana, mas acabou por se fixar na americana e soalheira Califórnia (EUA).

Foto O postal de Natal de Harry e Meghan, de 2019 DR

Mais: recentemente, o livro Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult​ (ed. HarperCollins, 2020), de Robert Lacey​, vai mais longe e descreve a relação dos dois como problemática desde há muitos anos.

Agora, uma biógrafa real, Katie Nicholl, surgiu na televisão a defender que os irmãos estarão em vias de fazer as pazes e, talvez imbuídos pelo espírito natalício, trocaram presentes. Harry e Meghan enviaram presentes a William e à sua família após uma viagem de compras perto da sua casa em Santa Bárbara, Califórnia. O biógrafo real Andrew Morton afirmou, citado pelo jornal britânico The Sun, que Meghan também escreveu algumas mensagens personalizadas aos pequenos príncipes George, Charlotte e Louis. Por seu turno, os duques de Cambridge enviaram presentes ao casal a residir nos EUA e ao seu filho Archie.

“Penso que não é segredo que houve grandes tensões e grandes dificuldades na relação [entre os dois irmãos]”, considerou Katie Nicholl, autora de Harry - Life Loss & Love (ed. Hachette Books, 2018) ou de The Making of a Royal Romance (ed. Cornerstone, 2011), sobre a história de William e Kate. No entanto, refere a especialista nos assuntos da coroa, “havia uma ligação entre os dois” que ficou fragilizada: “nunca voltarão a estar tão próximos como eram”.

The Duke and Duchess are delighted to share a new image of their family, which features on their Christmas card this year??.



Postais da coroa

A apenas três dias da véspera de Natal, ainda não há postal dos duques de Sussex, algo que muitos fãs aguardam. Afinal, não só o casal é extremamente popular, como Meghan se sagrou recentemente como a personalidade mais acarinhada da família real britânica.

No entanto, já há a imagem natalícia dos duques de Cambridge, que surgem de forma descontraída junto dos três filhos. Já o príncipe Carlos e a duquesa da Cornualha, Camilla, que experienciaram alguns momentos mais amargos com a recepção da última temporada da série The Crown (os comentários de ódio levaram o casal a restringir o seu perfil no Twitter), apresentam-se numa foto primaveril.