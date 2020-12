Dois jovens açorianos criaram programa para controlar afluência a locais turísticos

“Este sistema é inovador porque conseguimos perceber quantas pessoas estão no local. Assim, antes de o turista lá ir, poderá obter online a informação para tomar a decisão, tal como as entidades, que ficam com uma ferramenta essencial para gerirem o espaço”, explicou Luís Pimentel, que criou o programa, recentemente premiado nos Açores, com Gonçalo Andrade, ambos açorianos e com 29 anos.

O empresário salientou a importância de “redistribuir” os visitantes por diferentes pontos de um destino turístico, de forma a garantir a sustentabilidade dos espaços.

Na ilha de São Miguel, por exemplo, foram identificadas algumas queixas devido à sobrelotação de alguns locais, na sequência do aumento do turismo nos últimos anos, antes da pandemia da covid-19.

"Quem vem aos Açores pensa num cenário idílico e de paz. Se chega a um local e está repleto de gente, a experiência é prejudicada. É isso que pretendemos evitar”, disse Luís Pimentel.

O controlo da afluência a um local “faz ainda mais sentido numa altura de pandemia”, onde é necessário manter o distanciamento social.

O sistema InVisit baseia-se num receptor que é colocado no local e que permite “rastrear a ocupação” em tempo real, utilizando inteligência artificial para criar “relatórios sobre a previsão da afluência ao local” nas horas seguintes.

O sistema, que está em fase de protótipo, é destinado tanto aos gestores do espaço, como aos visitantes e aos guias turísticos, e funciona por um código de cores.

“É transmitido um código de cores para calcular o estado do local: o verde significará que está bom, com o laranja estará com afluência média e se estiver vermelho é melhor não irmos lá”, afirmou, por sua vez, Gonçalo Andrade.

O sistema terá um mapa que poderá ser integrável em diferentes páginas da Internet e uma aplicação para smartphone.

O InVisit venceu o concurso regional de empreendedorismo dos Açores, premio atribuído pela Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA).