Taxa de dois euros por passagem aérea arranca em Julho

Medida que abrange quem chegue ou saia de Portugal por avião ou cruzeiro vai ser regulamentada no início do ano que vem e aplicada a partir do segundo semestre.

A partir do dia 1 de Julho do próximo ano vai ser aplicada uma taxa, no valor de dois euros, aos passageiros de voos internacionais e de navios como os de cruzeiro. Este é, de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, o calendário decidido pelo Governo, de modo a implementar a medida que ficou aprovada no Parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.