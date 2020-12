Galp vai suspender operações de refinação em Matosinhos

A Galp confirmou, esta segunda-feira, que vai concentrar as operações de refinação na refinaria de Sines, deixando de as realizar em Matosinhos.

“As alterações estruturais dos padrões de consumo de produtos petrolíferos, motivados pelo contexto regulatório Europeu e pelos efeitos da pandemia covid-19, originaram um impacto significativo nas actividades indústrias”, explica a empresa em comunicado enviado à CMVM.

Depois de uma avaliação, “a Galp irá concentrar as suas actividades de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar as operações de refinação em Matosinhos a partir de 2021”.

Já em Dezembro, a Galp desactivou a monobóia ao largo de Matosinhos que permitia aos navios de grande envergadura fazerem descargas de crude para abastecer a refinaria ao longo do ano, mesmo em condições de mar adversas.