Sporting-FC Porto e Sp. Braga-Benfica na final four da Taça da Liga

Na última vez que estas quatro equipas discutiram a fase final da prova o vencedor foi o Sporting de Marcel Keizer, num triunfo frente ao FC Porto, no desempate por penáltis.

Sporting-FC Porto e Sp. Braga-Benfica​ serão os jogos das meias-finais da Taça da Liga. O sorteio realizado nesta segunda-feira, sob a “batuta” de Helton, ex-jogador do FC Porto, delineou estes duelos para a abertura de uma final four a jogar de 19 a 23 de Janeiro, em Leiria. Pela primeira vez, será o Estádio Dr. Magalhães Pessoa a consagrar aquele que a Liga designa como “campeão de Inverno”.

Esta final four terá os três clubes mais titulados na competição – Benfica (sete), Sp. Braga (dois) e Sporting (dois) – e um que nunca a venceu – o FC Porto – e é a segunda vez que as quatro equipas se defrontam na fase decisiva da prova.

O mesmo aconteceu em 2018/19, quando, nas meias-finais, o FC Porto bateu o Benfica e o Sporting superou o Sp. Braga. Na final, festejou o Sporting de Marcel Keizer, que foi mais forte no desempate por pontapés da marca de penálti.

Em 2020/21, a repetição deste quadro de finalistas acaba por se enquadrar na perfeição nos desígnios da Liga, já que as quatro equipas mais fortes do país conseguiram confirmar o favoritismo e dar à final four da prova o mediatismo que os patrocinadores desejariam.

Rúben Amorim pode vencer por dois clubes

O Sp. Braga, actual campeão desta prova, chega a esta fase depois de bater o Estoril, da II Liga, por 3-1, enquanto o Sporting, líder da I Liga, superou o Mafra, também da segunda divisão (2-0).

Benfica e FC Porto tiveram, frente a duas equipas da I Liga, caminhos mais espinhosos na rota para Leiria. Os “dragões” ultrapassaram o Paços de Ferreira, por 2-1, enquanto os “encarnados” precisaram mesmo de disputar um desempate por penáltis frente ao Vitória de Guimarães.

A título de curiosidade, o treinador que conquistou a última edição desta prova foi Rúben Amorim. Fê-lo pelo Sp. Braga e terá, em Janeiro de 2021, a possibilidade de fazer o “bis”, mas agora ao serviço do Sporting.