O VAR outra vez na berlinda

Foi mais uma jornada em que tivemos muitos casos de arbitragem. Nem todas as decisões foram assertivas e se entendemos que isto pode acontecer de forma natural com quem está no terreno de jogo a arbitrar e a decidir no momento, já temos maior dificuldade em entender a questão do videoárbitro (VAR) no que às suas intervenções diz respeito. As estatísticas do Concelho de Arbitragem (CA) da FPF, apontam para uma intervenção e reversão de lances, pela positiva, na ordem dos 92%, mas mais do que a quantidade é ao nível da qualidade da decisão que importa falar.

Nos jogos de maior mediatismo e exposição tivemos algumas situações em que dificilmente se consegue explicar ao universo do futebol como é que um VAR se abstém de intervir mesmo que a premissa dessa sua intervenção seja baseada em que só o pode fazer perante um óbvio e claro erro. E quer no plano técnico, quer, sobretudo, no disciplinar, tivemos situações de cartão vermelho directo, por condutas violentas, que passando despercebidas ao árbitro não podiam ter escapado ao VAR de tão evidentes que foram, tendo as imagens televisivas o mostrado de forma tão clara e inequívoca.

Minuto 20, penálti bem assinalado a favor dos “dragões”. Na ocasião, Pedrão, no interior da sua área, com o braço e com o corpo, empurra e carrega por trás Taremi.

Minuto 39, o segundo golo dos “azuis e brancos” inicia-se com uma falta no meio campo cometida por Diogo Leite sobre Riascos, que ao saltar utiliza o seu braço direito sobre a cabeça do adversário. Na sequência do lance, Marega está em fora de jogo posicional mas não tem impacto sobre Pedrão e, posteriormente, quando recebe a bola de Mehdi, já partiu de posição regular. Ou seja ao nível do fora de jogo Marega não comete, em nenhum momento, qualquer irregularidade.

A questão é que o VAR, neste caso concreto, não pode, de acordo com o protocolo, intervir no sentido de ir buscar a falta inicial de Diogo Leite, porque depois da sua intervenção faltosa, há dois jogadores do Nacional que tocam na bola - um que corta o esférico e outro (Pedrão) que domina e tem a possibilidade de sair a jogar. E também a bola nestes diversas jogadas não foi sempre na direcção da baliza dos insulares: no primeiro corte veio de novo na direcção do meio campo portista. Estas condições descritas não permitem, em termos de protocolo vigente, a intervenção VAR e consequente anulação do golo.

Minuto 63, Azouni entra com força excessiva sobre Otávio. Uma falta grosseira, que pôs em risco a segurança e a integridade física do jogador portista e que deveria ter sido penalizada com cartão vermelho directo.

Minuto 43. Gilberto e Leauty deveriam ter sido expulsos. O jogador “encarnado” deu com o cotovelo esquerdo em cheio na cara do seu adversário, respondendo desta forma ao jogador gilista, que com o cotovelo direito passou de raspão na cara do seu adversário, acertando entre a zona do pescoço e do ombro.

Relembro que na lei 12, agredir ou tentar agredir tem o mesmo tratamento técnico e que, disciplinarmente, as condutas violentas caracterizam-se pelo facto de os jogadores que as praticam o fazerem entre outras premissas, de forma deliberada usando a mão ou o braço sobre a cara ou cabeça do opositor, pressupondo sempre que a segurança e a integridade física é posta em causa, como o foi por parte de ambos os jogadores.

Minuto 79. Seferovic comete penálti sobre Henrique Gomes, ao empurrá-lo mas, sobretudo, ao tocar com o seu joelho na perna esquerda do seu adversário quando este estava no ar e em pleno salto, desequilibrando-o e derrubando-o no interior da área.

Minuto 87. Defendi chega primeiro à bola, tocando nesta claramente e desviando a sua trajectória, sendo inevitável o contacto posterior da mão na cara de Feddal. Por isso, nesta situação não só o penálti foi mal assinalado como a consequente expulsão por acumulação de cartões amarelos também foi incorrecta.

Contudo, no mesmo lance e antes desta situação e com a bola já em jogo, Felipe Melo, com o seu braço esquerdo, impede de forma clara a progressão e movimentação de Coates que estava nas suas costas. Uma infracção passível de penálti, e quando temos duas infracções consecutivas, tecnicamente pune-se sempre a primeira.

Assim sendo, o VAR deveria ter solicitado ao árbitro para ir rever o lance ao monitor e dizer-lhe o seguinte; mostra cartão amarelo ao Felipe Melo, assinala penálti a favor do Sporting e publicamente anula e reverte a expulsão de Defendi, permitindo assim que este continuasse em campo e pudesse na ocasião ficar na baliza para defender o castigo máximo assinalado.