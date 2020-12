Vitalina Varela é o filme português candidato aos Óscares

O filme Vitalina Varela, de Pedro Costa, será o candidato português à categoria de Melhor Filme Internacional dos Óscares 2021, anunciou esta segunda-feira a Academia Portuguesa de Cinema. Listen, de Ana Rocha de Sousa, havia sido a primeira escolha da instituição, mas a Academia de Hollywood considerou essa longa-metragem não-elegível, por não cumprir o critério que exige que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa.

Vitalina Varela estreou-se em 2019 no Festival de Locarno, na Suíça, onde recebeu o galardão máximo, o Leopardo de Ouro. A própria Vitalina, protagonista cabo-verdiana desta longa-metragem sobre a sua chegada a Portugal três dias depois do enterro do marido, venceu o prémio de melhor actriz. Desde então, o filme já foi exibido em mais de 50 festivais de cinema, tendo sido reconhecido em certames prestigiados como o Festival de Cinema de São Francisco, nos Estados Unidos, que em Abril deu ao realizador o prémio Persistence of Vision.