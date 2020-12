Cinema volta a celebrar O Dia Mais Curto do ano com curtas-metragens

A entrada do hemisfério Norte no Inverno é assinalada esta segunda-feira em Portugal com a oitava edição de um ciclo de cinema feito apenas de curtas-metragens, a condizer com o dia mais curto do ano.

O ciclo O Dia Mais Curto é uma iniciativa da Agência da Curta-Metragem, estrutura ligada ao Curtas Vila do Conde, e consiste numa proposta de várias sessões de cinema, compostas apenas por filmes curtos — portugueses, estrangeiros e dos mais diversos géneros —, para celebrar este formato cinematográfico e assinalar o Solstício de Inverno.

Este ano a celebração começou no início de Dezembro, com a organização a propor cinco programas temáticos de curtas-metragens “para todas as idades”, mas o auge das exibições acontece esta segunda-feira, dia da chegada do Inverno ao hemisfério Norte. A iniciativa, que se estende a 19 concelhos (Amadora, Barcelos, Elvas, Faro, Figueira de Castelo Rodrigo, Guimarães, Horta, Leiria, Lisboa, Odivelas, Ovar, Ponta Delgada, Porto, Ribeira Grande, Setúbal, Tomar, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vila Real), terá uma programação online, devido à pandemia, mas também sessões em cinemas, escolas, bibliotecas, cineclubes, auditórios e outros espaços. Os bilhetes, à venda nos locais das sessões, variam entre a entrada gratuita e os quatro euros.

Desta vez, refere a equipa do Curtas Vila do Conde em comunicado, “o fenómeno astronómico passa não só pelas salas de cinema, mas por outros meios de projecção tais como os transportes públicos do Metro do Porto”, onde ao longo do dia será exibida a curta-metragem Nestor, de João Gonzalez.

O Curtas Vila do Conde lembra também que a RTP2 celebrou o evento no dia 17 de Dezembro, destacando no programa Cinemax Curtas as curtas-metragens Entre Sombras (Mónica Santos e Alice Guimarães), Memorável (Bruno Collet), Testemunha (Ali Asgari) e O Presente de Natal (Bogdan Muresanu). Hoje, a partir das 20h30, o canal TVCine Edition exibirá A Story From Africa (Billy Woodberry), Nefta Football Club (Yves Piat) e Ruby (Mariana Gaivão). Já a plataforma de streaming Filmin tem neste momento um programa especial dedicado à dupla João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, ao passo que as obras da secção Amiguinhos estarão disponíveis para visualização até hoje no serviço de video on demand da Agência da Curta-Metragem.

Um dos programas de 2020 é dedicado a Regina Pessoa, que, aponta a Agência da Curta-Metragem, se tornou “um dos nomes fundamentais do cinema de animação internacional, com uma identidade artística muito vincada, uma grande coerência estética e um universo muito próprio”.

Esta é a oitava edição de um ciclo que replica em Portugal iniciativas semelhantes em dezenas de países. Toda a programação de O Dia Mais Curto está disponível em odiamaiscurto.curtas.pt.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o Solstício de Inverno acontece hoje, às 10h02. Entre o amanhecer e o pôr-do-sol, o dia contará com nove horas, 27 minutos e quatro segundos, sendo, por isso, o mais curto do ano.