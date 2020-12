Agência Europeia do Medicamento aprova vacina da BioNTech/Pfizer contra a covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) acaba de dar luz verde à comercialização de emergência da vacina da BioNTech/Pfizer contra a covid-19. É a primeira vacina a receber uma autorização de uso de emergência em território europeu depois de EUA, Reino Unido e Canadá, entre outros países, terem já começado a imunizar a sua população considerada prioritária, e os Estados Unidos começaram nesta segunda-feira a distribuir a segunda vacina, a da Moderna.

A reunião do regulador que decorreu esta manhã foi antecipada depois de estar inicialmente agendada para 29 de Dezembro. A entidade que regula a aprovação de medicamentos na União Europeia (UE) justificou esta mudança por ter recebido dos laboratórios farmacêuticos informação adicional sobre a vacina que justificam a sua antecipação - apesar de ter existido uma pressão política bastante visível para acelerar o processo, nomeadamente do Governo alemão.

E o que se segue? Depois desta luz verde do regulador europeu, e se o parecer da EMA for considerado válido pela Comissão Europeia, o que normalmente acontece, é a vez de este órgão “acelerar o seu processo de tomada de decisão com vista a conceder uma autorização condicional de introdução no mercado válida em todos os Estados-membros da UE e do Espaço Económico Europeu no prazo de dias”, explicou a EMA numa nota.

A partir desse ponto, caberá a cada país pôr em marcha a sua estratégia de vacinação, mas já se sabe que os 27 vão iniciar a vacinação ao mesmo tempo, nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro. Na quinta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou que a vacinação pode começar no dia 27 de Dezembro em Portugal.

A EMA já tinha dito que se os dados que estava a analisar sobre as vacinas fossem suficientemente sólidos para obter uma conclusão sobre a qualidade, segurança e eficácia, o seu comité científico concluiria a avaliação da vacina da Pfizer durante uma reunião extraordinária agendada para 21 de Dezembro. A reunião que pode determinar a autorização condicional de comercialização da vacina da Moderna na Europa também foi antecipada para 6 de Janeiro.

A Comissão Europeia já fechou pelo menos seis contratos com produtores de vacinas, mas tem um sétimo debaixo de olho, com a norte-americana Novavax, segundo revelou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen. Para já, há acordos com a AstraZeneca, a Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech e Pfizer, CureVac e Moderna. As doses que serão fornecidas aos Estados-membros variam de acordo para acordo.