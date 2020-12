Como gerimos as nossas vidas perante o imprevisível?

Queremos sentir que temos controlo sobre alguma coisa, mas em 2020 o chão insiste em fugir-nos debaixo dos pés. São as quarentenas, os testes, os vizinhos, amigos e colegas de trabalho que ficaram positivos, os constantes anúncios do Governo sobre horários de recolher obrigatório e de deslocações entre concelhos. A vida insiste em mudar de um momento para o outro — e andamos todos, melhor ou pior, a aprender a lidar com isso.