Covid-19: Portugal com o menor aumento de mortes dos últimos 11 dias e mais 3334 casos

Portugal registou este domingo mais 71 óbitos e 3334 novos casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a um aumento de 0,9%. Este é o menor aumento diário de mortes dos últimos 11 dias (a 9 de Dezembro foram registadas 70 mortes).

No total, o país contabiliza 6134 óbitos e 374.121 pessoas infectadas desde Março. Embora divulgados no boletim deste domingo da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de sábado.

Segundo os dados que constam do boletim deste domingo, a região Norte soma 1505 novos casos (45% do total de novas infecções) e 25 mortes e Lisboa e Vale do Tejo mais 979 infectados e 22 óbitos.

Recuperaram da doença mais 2419 pessoas, contabilizando-se agora um total de 297.233 recuperados. O número de novos casos voltou a ultrapassar o de recuperados, sendo este o segundo menor número de novos recuperados desde o início do mês (no dia 9 de Dezembro, foram reportadas 2272 recuperações). Há ainda a registar mais 844 casos activos de infecção, num total de 70.754.

Depois de no sábado se terem registado menos 88 pessoas hospitalizadas, os internamentos em enfermaria voltaram a subir. Actualmente encontram-se internadas 3027 pessoas com a doença (mais 54) em Portugal, das quais 483 em unidades de cuidados intensivos (menos duas).

As 71 vítimas mortais identificadas nos dados deste domingo incluem dois homens e quatro mulheres entre os 60 e 69 anos; dez homens e seis mulheres entre os 70 e 79 anos; e 23 homens e 26 mulheres (69% das mortes reportadas este domingo) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 194.052 casos acumulados desde o início da pandemia. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 120.724 casos; o Centro, com 40.891 casos (mais 543 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 9068 casos (mais 206) e o Algarve, com 6589 infectados (mais 63).

O arquipélago dos Açores regista um total de 1558 casos de infecção (mais sete — o valor mais baixo desde 5 de Novembro) e a Madeira contabiliza 1239 casos (mais 31).

O Norte é também a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 2898. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 2113 óbitos, seguindo-se o Centro, com 866 mortes (mais 21), o Alentejo, com 164 óbitos (mais dois), e o Algarve, com 64 mortes por covid-19 (mais uma). Os arquipélagos dos Açores e da Madeira não reportaram este domingo nenhuma vítima mortal, mantendo-se com um total de 21 e oito óbitos por covid-19, respectivamente.