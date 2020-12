Governo não tenciona suspender ligações com o Reino Unido – pelo menos para já

Portugal prefere as medidas tomadas “universalmente”, em vez de iniciativas unilaterais, diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas está atento à situação.

O Governo português não tenciona seguir o exemplo de outros países europeus como a Holanda, Bélgica ou Itália, que já suspenderam os voos com o Reino Unido por causa da descoberta de uma nova variante, mais contagiosa, do novo coronavírus.

Ao PÚBLICO, o Ministério dos Negócios Estrangeiros respondeu que Portugal está a seguir “com atenção a evolução da situação epidemiológica” do Reino Unido, mas prefere as medidas tomadas “universalmente”, em vez de determinar medidas unilaterais. Portugal foi um dos países que criticaram fortemente as decisões unilaterais de vários Estados-membros da União Europeia de encerrar fronteiras na primeira vaga da pandemia.

Questionado nesta manhã de domingo sobre se pondera seguir o exemplo daqueles países, o gabinete de Augusto Santos Silva limitou-se a responder: “É conhecida a posição portuguesa de privilegiar as medidas de protecção tomadas universalmente, em vez de restringir em demasia as possibilidades de circulação de pessoas que têm de viajar por razoes essenciais (profissionais, por reunião familiar, etc.).”

E acrescenta: “Mas seguiremos com atenção a evolução da situação epidemiológica do Reino Unido, privilegiando a cooperação estreita entre as autoridades de saúde dos dois países.”

Uma atitude diferente do que aconteceu no Verão, quando o Reino Unido decidiu unilateralmente medidas como a suspensão de voos e a quarentena obrigatória para quem regressasse de Portugal.