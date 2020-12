Dionne Warwick tem-se divertido a fazer de avó severa do Twitter, ameaçando os mais jovens e ralhando com eles de uma maneira hilariante.

Dionne Warwick é uma daquelas grandes cantoras que estão sempre fora de moda. Há a tentação de dizer que esteve antes do tempo e que as gravações com Burt Bacharach dos anos 60 só agora podem ser apreciadas, estando tão cheias de subtilezas, mistérios e encantos escondidos que resistem às primeiras décadas de mera audição.