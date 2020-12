Já vi este filme

A imagem de Eduardo Cabrita tentando defender o indefensável traz-me à memória Azeredo Lopes argumentando sobre Tancos e o célebre “no limite pode não ter havido furto nenhum!”. Neste caso, houve SEF, certamente, mas, enfim… no limite pode deixar de haver. O traço comum é a ligeireza com que supostos responsáveis ministeriais conseguem assumir tão facilmente uma postura de tamanha irresponsabilidade e fabulizar argumentos e suposições sem o mínimo de respeito pela inteligência de quem os ouve, os elegeu e a quem devem prestar contas.

Para ministros assim, efectivamente, basta ter sido fiel jotinha, assessor, chefe de gabinete e secretário de Estado. Se assim vamos a algum lado decente, obviamente que não! E encerro porque, a partir deste limite, já só me saem palavrões.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Bordel de Auschwitz

Gostei imenso de ler a crónica de Maria João Marques. A sua argumentação é forte para não deixar dúvidas aos que acham que a prostituição é uma mera “profissão”. A prostituição decorre de dois factores, no geral, da inferioridade física da mulher e do aproveitamento dos mais fortes para a exploração extrema, equiparada, digo eu, à escravatura. Comparar, como pretendem certos defensores desta “profissão” a trabalhadores, é o mesmo que comparar o trabalho escravo ao trabalho de contrato livre entre duas partes, mesmo que desiguais, não deixam de ser contratos legítimos. Maria João Marques mostrou, através de dados das Nações Unidas, que o tráfico de pessoas para a prostituição é tão válido hoje como era há dois séculos a escravatura, ou não será? Também nos mostrou as consequências da “profissionalização” da prostituição em alguns países, onde a prostituição não diminuiu, antes pelo contrário. A prostituição, como diz Maria João Marques, não decorre de um ato voluntário, mas da miséria extrema, digo eu, resultante da desigualdade de género. Quando todos os homens e mulheres tiverem igualdades salariais e oportunidades será que a prostituição nos moldes em que existe, subsistirá?

Mário Pires Miguel, Reboleira

A eleição que não terminou

Ingenuidade supor que a eleição nos EUA foi concluída. Fica claro que o golpe eleitoral estava armado. Jamais imaginaram a participação que teve. Fato inédito. Trump cresceria, como aconteceu, mas Biden superou todas as expectativas. Uma diferença apertada de votos seria usada como fraude e um sistema judicial poderoso seria usado, além do apoio político dos republicanos. Por tudo que aconteceu e vem acontecendo nas manifestações e atitudes de Trump e dos republicanos isso está claro. A eleição mostrou o descaso como é tratado o processo eleitoral, seu sistema sujeito a inúmeras contestações e fraudes. As contradições dos supremacistas brancos com a crise social e econômica vai se ampliar. O declínio econômico, o endividamento impagável e o avanço comercial e econômico da China será a tônica a partir de 2020. Impérios sempre caem. O que farão? E o protagonismo eleitoral com Biden, como fica?

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro

O crime do Estado

Já muito se escreveu e disse, e ainda vai dizer-se, sobre o vergonhoso caso do assassínio do cidadão ucraniano nas catacumbas do aeroporto de Lisboa. É o ponto mais baixo da política portuguesa em muitos anos e certamente o pior em tempo de democracia. O ministro da Administração Interna acha que cumpriu exemplarmente o seu dever e nem sequer por vergonha - ele disse que sentia vergonha - demitiu logo a directora do SEF e acreditou na falsidade do relatório que esse serviço entregou. E só agora, ao fim de tantos meses, mandou para a Ordem dos Médicos o relatório de autópsia do médico que o passou. Tudo isto fala muito do amiguismo que reina impunemente no país, com pena o digo.<_o3a_p>

O primeiro-ministro por muito que lhe custe atingir um “amigo do peito”, numa situação desta gravidade, devia ter tido a atitude de lhe pedir (pelo menos de lhe pedir...) que se demitisse. Por uma gravidade diferente mas também séria, noutro sentido, a anterior ministra do cargo, quando os incêndios rurais tiveram as trágicas consequências que se conhecem, tinham tido por causa principal a falta de uma política florestal adequada e a falta de uma estrutura nacional de defesa e gestão da floresta de que a ministra não era culpada. Mas António Costa é parte responsável por ter sido, enquanto MAI, quem deu a primeira machadada nos Serviços Florestais; mas na altura dos fogos, como a ministra não seria certamente “amiga do peito” foi sacrificada... Hipocrisia política !<_o3a_p>

Fernando Santos Pessoa, Faro

<_o3a_p>