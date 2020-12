Cronicar pode ser tudo menos crónico

John le Carré, “ the great chronicler of our age. ” Dos que nunca despacham, cuidam; dos que não são crónicos, procuram.

John le Carré morreu e a Penguin, a sua editora, chamou-o “the great chronicler of our age”. A função de cronista atribuída a John le Carré é acertadíssima. Não seria de esperar outra coisa da Penguin, das casas que melhor vendem palavras e o sentido delas. Não lhe chamou romancista, nem citou Philip Roth, que disse de Um Espião Perfeito ser “o melhor romance inglês do pós-guerra”. Não, a Penguin pespegou “chronicler”.

Nos tempos medievais, os cronistas começaram por cuidar do tempo (khronos) na narração dos factos. Alinhavam feitos de armas e datas de forma meticulosa como um relatório anual da Federação Portuguesa de Futebol. Nas atas do campeonato 1961-62 deve estar: “Covilhã-Belenenses, 1-1”. Mas ficou por narrar a mais bela fotografia de futebol português. O servo da gleba Matateu, paralelo à Terra Plana, punho direito erguido, boca serrada, uma perna colada à coxa e a do remate, hirta, mostrando todos os pitons da sola — a moldura sendo a Serra da Estrela. Ao autor, o jornal que publicou a imagem chamou-lhe “colaborador local”.

Desta indiferença pelo real, escapavam os melhores, como o tal colaborador desconhecido e o nosso Fernão Lopes que nos encheu a Torre do Tombo com o povo a falar. Que melhor memória há que a do herói popular e a linguagem da rua? Também Pero Vaz de Caminha, em 1500, partiu escrivão, encarregado de cumprir um rol de merceeiro. Tornou-se outra coisa.

Foto Matateu, Covilhã-Belenenses, 1961, com a Serra da Estrela ao fundo

Na sua carta de achamento do Brasil as datas (“partida de Belém, segunda-feira, 9 de março”) e as ocorrências (“se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau e não apareceu mais”) começaram por ser uma sucessão de bocejos. No fim da tarde de “quarta-feira, 22 de abril”), Pero Vaz supôs que ia continuar a inventariar e ainda escreveu, chato, o acontecimento do dia: “(…) ao monte alto o capitão pôs nome: Monte Pascoal e à terra: Terra da Vera Cruz…” — mas felizmente, logo a seguir, endoidou.

Aconteceu a Pero Vaz estar perante um espantoso encontro da História e, mais espantoso, viu-o. Um encontro ingénuo que Heródoto desdenharia. O grego estaria mais bem servido se acompanhasse o espanhol Hernán Cortés a encontrar aztecas, os seus calendários e monumentos. Quem conheceu macedónios e persas gosta é de embates entre impérios. Já o escriba português era um simples cronista. Ou melhor, escrevia naquilo que a crónica se ia transformar e de que ele foi um maravilhoso precursor.

Uma carta de 27 páginas manuscritas, narrando uma semana de um povo que tateava o mundo e o unia, em encontro com outro povo no remanso do deixa andar (“Eles não lavram nem criam”). Pero Vaz olhou, viu e contou. Ele era dos abençoados que podem contar os outros e o à volta porque são atentos aos outros e ao à volta. Escreveu ao rei tudo “pois o desejo que tinha de tudo vos dizer, mo fez pôr assim pelo miúdo.”

Foto Reprodução da carta de Pero Vaz de Caminha a D. Manuel I de Portugal

As descrições dos corpos “e as suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas”. E sempre a atenção que presta aos outros, deixando-o ver a dança de um ribatejano que salta de gaita numa dança com índios na praia. O cronista também apanha os sinais esquivos… A curiosidade foi intensa de ambos lados, mas, não, aquilo não iria continuar como uma matinée dançante pela construção do Brasil fora, numa união entre iguais. Soubemo-lo logo, pelo cronista.

A carta de achamento conta que nenhum índio escolheu seguir com os portugueses. Dois degredados ficaram em terra por ordem do capitão, para preparar um futuro reencontro. E dois grumetes desdenharam prosseguir na extraordinária aventura até à Índia: durante a última noite no Brasil saltaram a amurada para o, por enquanto, paraíso. O cronista indiciava quem tinha menos para oferecer. Cronista, contador dos seus tempos.

Tanto entusiasmo por contar o vivido, tão cuidada escrita — crónica. Não sem razão, o portuense Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro dos cronistas brasileiros, pai-fundador da raça dos Verissimo, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, Ruy Castro… Como se devia dizer deles, em carioca: “The great chroniclers of our age.” Dos que nunca despacham, cuidam; dos que sabem do que estão a falar quando estão a falar. Dos que não são crónicos, procuram.

Por falar nisso, John le Carré morreu. No dia 12, com a minha crónica de domingo (13) já entregue. Por mero acaso, nessa crónica dedico umas linhas a um episódio do seu livro (com filme também famoso) O Espião Que Veio do Frio (1963). Durante a Guerra Fria, Alec Leamas (no filme, Richard Burton), espião inglês do MI-6, vai a Berlim Oriental para “denunciar” um corrupto espião comunista (e aliado dos ingleses), mas de forma a protegê-lo e a que outro espião comunista (este, leal aos seus) se lixe. Ficcionista, romancista, portanto, John le Carré. Mas leiam cuidadosamente o cronista, se querem saber da nossa época.

No fim, uma grandeza moral. Por razões que nem Alec Leamas entende, ele arrasta a sua amante Liz até Berlim Oriental. Nas últimas páginas, estão ambos de volta, a saltar a fronteira para o lado bom, ocidental. Ele está em cima do Muro de Berlim, dá a mão para Liz subir, mas do lado mau atiram-se balas que a matam. Do lado bom, à espera (dele, que não dela, simples vítima colateral), os amigos do MI-6 gritam para ele saltar. Mas ele — por Liz (e por ele) — deixa-se cair para o lado mau e é morto. John le Carré trata o Muro de Berlim como Belas-Artes. E como um Heródoto em que os monumentos são as pessoas.

Le Carré conta no autobiográfico O Túnel dos Pombos (2016) que em garoto visitava o casino de Monte Carlo com o pai. E logo no curto prefácio, para sublinhar um episódio que marcou todos os seus livros de ficção. O pai era um viciado na roleta, mas o que o escritor relembra é ir ao casino onde havia túneis sob um terraço-jardim que era campo de tiro aos pombos.

Foto Terraço do Casino de Monte Carlo, com campo de tiro aos pombos (1907)

Os pombos eram apanhados por armadilhas no telhado do casino. Depois, os pombos eram soltos nos túneis escuros e, procurando a luz, desembocavam no céu mediterrânico. Eram esperados por cavalheiros com espingardas. Às vezes o chumbo falhava, os pombos sobreviviam, mas voavam sempre para o seu mundo natural e protetor — voltavam ao telhado do casino. Para as armadilhas. Cronicava os nossos tempos, o cronista.

Num dia belo de paisagem, em Guilin, sul da China, vi os pescadores lançar corvos-marinhos ao rio Li. Os corvos-marinhos estavam livres, mas com um laço apertado ao pescoço. Apanhavam um peixe, estrebuchavam porque não o engoliam, aflitos voltavam à barca do pescador que lhe tirava a pescaria e a guardava na cesta. O pássaro ficava a olhar agradecido o seu explorador por lhe ter salvo a vida… Até de novo ser atirado ao rio.

Foto Pescador de Guilin, China, no rio Li, com o seu ajudante corvo-marinho

No fim do prefácio, John le Carré escreveu sobre os pombos dos túneis monegascos: “A razão exata porque esta imagem me assombra há tanto tempo é algo que talvez os leitores possam compreender melhor do que eu.” Ele falava comigo, seu leitor — tão bom. Mas era mentira. Leitor, eu precisava de John le Carré para saber de assombros que vira, mas não vi. As memórias só deviam ser permitidas a quem viveu, soube olhar, compreendeu e, enfim, sabe cronicar.

Decidi que esta é a minha última crónica no melhor jornal português. O PÚBLICO recebeu-me bem e tratou-me bem. Mas quero dedicar-me a fazer cartas de achamento por Lisboa fora e, se o souber ver, sobre um ou outro assombro.