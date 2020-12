Taiwan mobiliza Marinha e Força Aérea após passagem de porta-aviões chinês

Ministério da Defesa de Taiwan disse que foram destacados seis navios de guerra e oito aviões da Força Aérea. Tensão entre Taipé e Pequim tem aumentado, com acusações mútuas.

A Marinha e a Força Aérea de Taiwan foram destacadas neste domingo depois de um grupo de navios militares chineses, dirigidos pelo porta-aviões Shandong, ter navegado no sensível Estreito de Taiwan, um dia depois depois de um navio de guerra norte-americano ter passado nas mesmas águas.

Embora não seja a primeira vez que os porta-aviões chineses passam perto de Taiwan, a situação ocorre numa altura de elevada tensão entre Taipé e Pequim, que reivindica a ilha governada democraticamente como parte integrante do seu território.

Taiwan tem reclamado das repetidas actividades militares chinesas, incluindo voos regulares por parte de aviões da Força Aérea da China perto da ilha. A China considera que tais exercícios visam proteger a soberania do país.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que o Shandong, formalmente comissionado praticamente há um ano, foi acompanhado por quatro navios de guerra, tendo partido do porto de Dalian, no Norte da China, na quinta-feira.

Depois de passar pelo Estreito de Taiwan no domingo, o grupo de porta-aviões seguiu em direcção a Sul, acrescentou.

O Ministério da Defesa da China ainda não respondeu a um pedido de comentário.

Anteriormente, a China já tinha dito que as viagens dos seus navios, geralmente a caminho de exercícios no disputado Mar do Sul da China, pelo Estreito são missões de rotina.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que seis navios de guerra e oito aviões da Força Aérea foram enviados para “ficarem de guarda” e monitorizarem os movimentos dos navios chineses.

“Com o apoio do povo, as Forças Armadas nacionais têm a confiança e a capacidade para proteger a pátria, garantir a segurança nacional e salvaguardar a paz e estabilidade regionais”, acrescentou.

No sábado, um navio de guerra dos Estados Unidos navegou no Estreito de Taiwan, a 12.ª missão da Marinha norte-americana este ano.

As forças militares da China disseram que seguiram o navio.

Pequim tem contestado o aumento do apoio dos Estados Unidos a Taiwan, incluindo a venda de armas e as visitas a Taipei por altos responsáveis norte-americanos, dificultando ainda mais as já frágeis relações sino-americanas.

O Presidente de Taiwan, Tsai Ing-Een, está a supervisionar uma renovação das Forças Armadas da ilha, que tem recebido novos equipamentos, nomeadamente navios furtivos e corvetas.