Covid-19: OMS apela à Europa para “reforçar os controlos” devido à nova variante do SARS-CoV-2

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou aos seus membros na Europa para “reforçarem os controlos” por causa da variante do novo coronavírus originalmente identificada no Reino Unido, disse este domingo à agência AFP o porta-voz da OMS para a Europa.

De acordo com a OMS, fora do território britânico foi reportado um número reduzido de casos da nova variante, entre os quais nove na Dinamarca, assim como um caso na Holanda e na Austrália.

Além disso, a OMS recomendou aos seus membros que “aumentem as suas capacidades de sequenciação” do vírus, antes de saberem mais sobre os riscos colocados por esta variante.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, explicou neste domingo que a nova estirpe do coronavírus que provoca a doença covid-19 estava “fora de controlo”, justificando assim as restrições em Londres e partes do Sul de Inglaterra.

Matt Hancock destacou ainda que a nova variante do SARS-Cov-2 tem um potencial infeccioso maior, podendo “apanhar-se de uma amostra pequena do vírus” e que as primeiras amostras da nova variante foram recolhidas em Novembro no Reino Unido.

Vários países anunciaram já neste domingo limitações aos voos para e do Reino Unido. Para já, Portugal não impõe qualquer limite.