Explosão provoca desabamento de prédio habitacional em Lisboa. Há cinco feridos

Uma explosão, este domingo de manhã, provocou o desabamento de um prédio em Lisboa e fez cinco feridos, um deles grave.

O incidente ocorreu na Rua de Santa Marta, em Lisboa. Ao PÚBLICO, fonte do Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa confirmou o desabamento de um prédio habitacional. Um dos feridos encontra-se com queimaduras graves e foi transportado para o Hospital de Santa Maria.

Aos jornalistas, Carlos Manuel Castro, vereador responsável pelo pelouro da Protecção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, adiantou que na origem do incidente pode estar uma botija de gás. "Parte da fachada do prédio caiu para a via pública em cima de viaturas”, acrescentou à Lusa o oficial de dia da PSP.

No prédio, que apresenta riscos de ruir, habitavam ainda duas pessoas cuja localização é desconhecida. Dessa forma, estão a ser feitos esforços para as encontrar com o apoio de uma equipa cinotécnica.

O alerta foi dado pouco antes das 8h para uma explosão no prédio onde fica o Restaurante O Mastro. Segundo o site da protecção Civil, estão mobilizados para o local 49 bombeiros e 18 viaturas.