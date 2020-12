Covid-19: morreu a actriz brasileira Nicette Bruno aos 87 anos

Para uma geração será a dona Benta do Sítio do Picapau Amarelo, a quem deu vida entre os anos de 2000 e 2004. Para outra, a dona Neiva, a mãe da Rainha da Sucata Regina Duarte e arqui-inimiga de D. Armênia, a libanesa e controladora mãe dos “suas filhinhas” Gérson (Gerson Brener), Gera (Marcello Novaes) e Gino (Jandir Ferrari), a quem a actriz Aracy Balabanian dava vida.

Mas a vida profissional de Nicette Bruno, nascida Nicete Xavier Miessa, a 7 de Janeiro de 1933, em Niterói, foi maior do que aquela com que ficou conhecida em Portugal.

Nicette nasceu já com um pé nos palcos, sendo filha da actriz Eleonor Bruno, e aos quatro anos declamava e cantava num programa infantil de uma rádio, tendo-se profissionalizado no teatro com somente 14 anos.

A estreia, em 1947, na peça A Filha de Iório, de Gabriel D’Annunzio, augurava um futuro grandioso: foi Actriz Revelação pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais. E, ainda antes de completar os 18 anos, fundou, em São Paulo, o Teatro de Alumínio, na Praça das Bandeiras, edifício sede do Teatro Íntimo Nicette Bruno (TINB), companhia criada em 1953, já com Paulo Goulart, o futuro marido e outro grande do mundo da representação – casaram em 1954 e tiveram três filhos, todos actores: Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho.

Durante as décadas de 1950 e 1960, Nicette Bruno fez carreira sobretudo no teatro, até que, em 1959, descobriu a televisão com Dona Jandira em Busca da Felicidade. Entre a lista de telenovelas em que participou, além da referida Rainha da Sucata, constam A Muralha, O Meu Pé de Laranja Lima, Rosa dos Ventos, Papai Coração, Éramos Seis, Como Salvar Meu Casamento, Sétimo Sentido, Louco Amor, Selva de Pedra, Bebé a Bordo, Mulheres de Areia…

Nicette Bruno morreu este domingo, depois de ter sido internada num hospital do Rio de Janeiro, no fim de Novembro, após ter desenvolvido sintomas graves de covid-19. O estado de saúde da actriz inspirava cuidados há alguns dias, tendo chegado a ser ventilada artificialmente.

As mensagens de pesar pela morte da actriz chegam de todos os quadrantes, desde os muitos colegas de profissão, que ao longo dos anos partilharam palcos e ecrãs consigo, até a personalidades da música, do desporto e até da política. A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff sublinha a “vida inteira dedicada às artes cénicas, no teatro, no cinema e na televisão”.