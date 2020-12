Imagens mostram destruição provocada por explosão de prédio em Lisboa

Uma explosão num prédio habitacional, este domingo, em Lisboa, fez pelo menos cinco feridos. Um deles sofreu queimaduras graves e teve que ser transportado para um hospital.

O alerta foi dado perto das 8h e para o local foram vários elementos dos Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa. Na origem do incidente estará uma botija de gás.

Carlos Manuel Castro, vereador responsável pelo pelouro da Protecção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, adiantou aos jornalistas que no edifício viviam nove pessoas, duas das quais estão desaparecidas e outras duas que não se encontravam no edifício. “Há cinco pessoas feridas e falta confirmar se são pessoas do edifício ou se estavam a passar. Temos a suspeita que faltam duas pessoas. Vamos avançar com a equipa cinotécnica do regimento de sapadores bombeiros para apurar se essas pessoas estão ali ou não”, disse.