O comboio que veio do Norte e não coube na estação de São João do Estoril

Para preparar a compra dos novos comboios para a linha de Cascais, a CP quis testar se estes caberiam nas estações. Há pelo menos um que chumbou no teste.

Uma UME na linha de Cascais? Uma coisa tão rara despertou a curiosidade de dezenas de entusiastas dos comboios, que não quiseram perder a oportunidade de ver na madrugada do passado domingo um comboio suburbano do Porto a circular entre Alcântara e Cascais. Para mais, a UME (unidade múltipla eléctrica) teve de ser rebocada por uma automotora da linha de Cascais onde a tensão eléctrica é diferente da do resto da rede ferroviária, o que fez desta estranha composição uma autêntica vedeta para os trainspotters (fotógrafos de comboios).