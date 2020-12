Tottenham, de primeiro a quarto em cinco dias

Ainda na última quarta-feira o Tottenham estava a lutar pela liderança isolada na Premier League inglesa, mas neste domingo já vai em quarto e pode cair ainda mais na classificação. Depois de perder em Anfield com o Liverpool, a formação orientada por José Mourinho voltou a perder, desta vez em casa frente ao Leicester City por 0-2, em jogo da 14.ª jornada, fazendo desta a terceira jornada consecutiva em que não consegue vencer.

Esta derrota deixou os “spurs” no quarto lugar, com 25 pontos, já a seis do líder Liverpool (que goleou o Crystal Palace no sábado por 7-0), e atrás de Leicester (27 pontos) e Everton (26). A queda na classificação pode ser ainda maior neste domingo, dependendo do que o Manchester United (23 pontos) fizer em casa do Leeds.

A terceira derrota da época do Tottenham começou a desenhar-se perto do final da primeira parte. Uma placagem de Serge Aurier sobre Wesley Fofona na área dos “spurs” deu origem a um penálti indiscutível que seria concretizado sem mácula por Jamie Vardy, que já vai em 11 golos esta época na Premier League, ele que foi o melhor marcador na temporada passada.

Mourinho lançou para a segunda parte Gareth Bale, mas quem voltou a marcar foi o Leicester. Depois de ter tido um golo anulado de James Maddison aos 47, a equipa de Brandon Rodgers chegou aos 0-2 aos 59’, um autogolo de Toby Alderweireld – o belga encaminhou para a própria baliza um cabeceamento de Vardy.

Esta foi a primeira vez (à nona tentativa) que Brendan Rodgers conseguiu derrotar José Mourinho - a grande maioria dos confrontos anteriores foi entre o Liverpool de Rodgers e o Chelsea de Mourinho.