Sofia Araújo vence o Cupra FIP Finals

Sofia Araújo conquistou neste domingo em Cagliari, na Sardenha, o Cupra FIP Finals, derradeira etapa do Cupra FIP Tour 2020, circuito organizado pela Federação Internacional de Padel (FIP). Num torneio que reuniu os melhores jogadores do ano que participaram na competição, Araújo, ao lado da argentina Virgínia Riera, bateu na final Jessica Castello e Anna Cortiles, com os parciais de 7-5 e 6-2.

Depois de ter participado neste mês no Master Final, torneio onde apenas participaram os 16 melhores jogadores masculinos e femininos do ano no World Padel Tour, Sofia Araújo concluiu da melhor forma a época mais positiva da sua carreira.

Com o estatuto de dupla n.º1 da prova organizada pela FIP, Araújo e Rieira, que no próximo ano não vão jogar juntas, dominaram por completo o torneio na Sardenha, mas neste domingo, na final, tinham pela frente umas rivais que, tal como a portuguesa e a argentina, chegaram ao jogo decisivo sem ceder qualquer set.

No entanto, no jogo decisivo do Cupra FIP Finals, Castello e Cortiles, que repartem o 34.º lugar do WPT, não tiveram argumentos para vencerem Araújo e Riera.

No primeiro set, as espanholas ainda conseguiram oferecer uma boa réplica (derrota por 5-7), mas, no parcial seguinte, a supremacia da portuguesa e da argentina acentuou-se e, ao fim de 1h28, Araújo e Rieira fecharam o jogo garantiram a conquista do Cupra FIP Finals com um 6-2.