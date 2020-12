Roma atropelada em Bérgamo

Depois de dois triunfos consecutivos, a Roma sofreu um enorme atropelo em Bérgamo, perdendo por 4-1 com a Atalanta em jogo da 13.ª jornada da Série A italiana.

A equipa orientada pelo português Paulo Fonseca começou da melhor maneira com um golo de Edin Dzeko logo aos 3’ e, durante quase uma hora, a formação de Gasperini não teve resposta.

Já na segunda parte, foi a demolidora reacção da Atalanta que deixou a Roma sem resposta. Zapata empatou aos 59’, Gosens concretizou a reviravolta aos 70’ e Muriel (72’) e Ilicic deram outra dimensão ao triunfo da Atalanta, que está no 7.º lugar, com 21 pontos. Já a Roma, está em quarto, com 24, mas pode descer uma posição se o Nápoles vencer também neste domingo a Lazio.