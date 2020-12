Rafael Leão: 6,2 segundos e golo

Português marcou o golo mais rápido da história da Série A italiana no triunfo do AC Milan sobre o Sassuolo.

Há mais um recordista português na Série A italiana e não é Cristiano Ronaldo. Rafael Leão, jovem avançado do AC Milan, marcou neste domingo o golo mais rápido da história do campeonato italiano no triunfo dos “rossoneri” sobre o Sassuolo por 1-2.

Do centro do terreno até à baliza do Sassuolo foram apenas 6,2 segundos. Após o pontapé de saída, Çalhanoglu levou a bola até perto da área contrária e deixou para a entrada de Leão, que foi rápido e mortal frente ao guardião Consigli. O anterior recorde já vinha de 2001 e era de 8,1 segundos, pertencente a Paolo Poggi, jogador do Piacenza.

Este golo supersónico foi o quarto do avançado de 21 anos formado no Sporting e lançou o AC Milan para mais um triunfo na Série A, onde é líder isolado e a única equipa que ainda não perdeu. Os “rossoneri” têm agora 31 pontos, mais um quer o Inter Milão, que também ganhou nesta jornada, um 2-1 sobre o Spezia. Já o Sassuolo, que há não muito tempo era o segundo classificado, apenas conseguiu uma vitória nos últimos cinco jogos.