Manchester United chega ao pódio com goleada

Não foi preciso muito tempo para perceber quem iria ganhar no duelo dos Uniteds em Old Trafford. Em três minutos, o United de Manchester já estava a ganhar 2-0 ao United de Leeds, e, no final de 90 essa diferença iria ser o dobro. Os “red devils” golearam a equipa de Marcelo Bielsa por 6-2 e subiram ao terceiro lugar da Premier League inglesa, provocando a descida de mais um lugar para o Tottenham de José Mourinho, que agora é quinto.

Esta goleada teve reminiscências do tempo em que o Manchester United era a equipa dominante do futebol inglês, uma potente máquina ofensiva afinada durante mais de duas décadas por Alex Ferguson (que estava na bancada). Em três minutos, a equipa da casa já ganhava por 2-0, dois golos de Scott McTominay após assistências de Bruno Fernandes e Martial.

O resultado ainda chegou aos 4-0 antes, com golos de Bruno Fernandes (20’) e de Lindelof (37’), antes da primeira reacção do Leeds, que reduziu aos 42’ por Cooper, após passe de Raphinha – o extremo brasileiro reencontrava-se em Old Trafford com o seu amigo e antigo colega no Sporting Bruno Fernandes.

Na segunda parte, a equipa de Solskjaer ainda marcou mais dois, um tremendo remate de Daniel James após passe de McTominay aos 66’, e um penálti convertido por Bruno Fernandes aos 70’, naquele que foi o seu 13.º golo da temporada – já marcou mais um golo nos 20 jogos em 2020-21 do que nos 22 que realizou pelo United na segunda metade de 2019-20.

O melhor que o Leeds conseguiu fazer (e não deve ter sido consolo nenhum para um irritadíssimo Bielsa) foi reduzir para 6-2 aos 73’, por Dallas.