Ministério da Cultura tem mais seis reuniões com grupo de trabalho do Estatuto do Artista

O Ministério da Cultura (MC) tem mais reuniões agendadas com o grupo de trabalho envolvido na elaboração da proposta do estatuto do trabalhador da cultura, esclareceu este domingo o gabinete de Graça Fonseca ao PÚBLICO. Serão seis reuniões no total, a ter lugar nos dias 22 e 29 de Dezembro, três em cada dia. Só nessa altura a tutela deverá dar o processo de preparação do novo estatuto do artista como terminado.

“O processo decorre dentro do prazo estipulado, prosseguem as reuniões bilaterais agendadas, e o anúncio da conclusão dos trabalhos será sempre feito, em primeira mão, às entidades representativas do sector directamente envolvidas”, acrescentou o gabinete, num esclarecimento semelhante ao que terá sido enviado ainda no sábado às 13 entidades que fazem parte do grupo de trabalho. A nota do MC seguiu em resposta aos protestos de pelo menos duas associações representativas do sector, que estranharam ver o termo das negociações extemporaneamente anunciado por Graça Fonseca em declarações proferidas no Coliseu do Porto.

O gabinete da ministra esclareceu igualmente que as declarações feitas ao final da manhã de sábado haviam sido “descontextualizadas”, referindo-se à notícia da Lusa veiculada por alguns órgãos de comunicação social, entre os quais o PÚBLICO, e garantiu que os trabalhos prosseguem​. A Plateia –​ Associação de Profissionais das Artes Cénicas e a Associação Portuguesa de Realizadores reagiram na noite sábado, através de comunicados, às declarações, com os primeiros a afirmarem-se “surpreendidos” e a segunda “estupefacta” perante a afirmação de que o novo estatuto já estaria pronto.

Logo no início das suas declarações aos jornalistas no Porto – onde a ministra participava na apresentação de um projecto-piloto para levar o circo de Natal do Coliseu às salas de cinema da rede Nos –, Graça Fonseca terá antes dito, esclareceu o MC, “teremos uma proposta do grupo de trabalho até ao final do ano”, acrescentando a seguir que o trabalho “está praticamente concluído”.

O equívoco, segundo a Lusa tenta esclarecer este domingo, deve-se ao facto de a ministra ter omitido, mais à frente, a palavra “praticamente”: “Como eu sempre disse, até ao final do ano, o grupo de trabalho teria uma proposta, que está concluída. Essa proposta agora será vertida num decreto-lei autorizado que, naturalmente, caberá ao Governo aprovar e é esse processo que agora se iniciará a partir do início de Janeiro.”

Na semana passada, no final de mais uma reunião do grupo de trabalho, Rui Galveias, o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), disse ao PÚBLICO que o estatuto em cima da mesa estava ainda “muito longe” de satisfazer as necessidades e as aspirações do sector, considerando impossível que pudesse estar pronto até ao final do ano, como Graça Fonseca prometeu em Junho.