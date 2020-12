A mentira, ou a realidade da realidade alternativa

A companhia Formiga Atómica estreia-se no teatro para adultos com um policial sobre o tema urgente da manipulação da verdade e das fake news . Mas o enredo de Inês Barahona e Miguel Fragata fica-se pela rama, saboreando a espuma das questões convocadas mas não verdadeiramente aprofundadas.

Antes de discorrer sobre a verdade e a mentira e as notícias falsas, trate-se dos factos, sabendo de antemão como estes são cada vez mais alternativos à realidade; a qual, por sua vez, como também é sabido, é sempre uma representação. Sem querer sair deste animado labirinto conceptual e da sua realidade aumentada (ou virtual, se preferido), antes procurando explorá-lo, a companhia Formiga Atómica estreia-se no teatro para adultos com um policial em forma de conteúdo destinado à viralidade instantânea nas redes sociais. O que não foi de todo má ideia – estivesse a ideia menos gasta.