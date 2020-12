Quase 2900 cursos superiores encerrados em 12 anos

Desde a entrada em funcionamento da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) foram encerrados quase 2900 cursos em universidades e politécnicos. A maior parte deixou de funcionar nos primeiros dois anos de trabalho do organismo de regulação do sector. As decisões foram, na maioria dos casos, tomadas voluntariamente pelas instituições de ensino face aos problemas de qualidade apontados pela agência.