Prémio na saúde: sindicatos criticam exclusões e pedem transparência nos números

O descontentamento e as críticas aos critérios de atribuição do prémio de desempenho aos profissionais de saúde que estiveram na linha da frente no combate à pandemia no primeiro estado de emergência não param de soar. Aos sindicatos têm chegado perguntas e queixas de profissionais que dizem não estar a ser premiados, embora tenham tratado de doentes com covid-19. Os sindicatos pedem transparência no número dos profissionais abrangidos instituição por instituição.

Segundo o Ministério da Saúde, como o PÚBLICO noticiou este sábado, cerca de 25 mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão ser premiados, com um custo estimado de 23 milhões de euros.

“Consideramos que este prémio devia ser atribuído a todos. O Ministério da Saúde anunciou que serão abrangidos cerca de 25 mil profissionais, mas o SIM [Sindicato Independente dos Médicos] tem as maiores dúvidas, já que os dados preliminares que nos chegaram dão-nos conta de que menos de um terço deste número será abrangido. Esperamos ser desmentidos pelo Ministério da Saúde e que este torne públicos os números de profissionais em cada administração regional de saúde e instituição a instituição”, diz ao PÚBLICO Jorge Roque da Cunha.

O secretário-geral do SIM lamenta a “habitual falta de transparência” que “faz suspeitar que os números apresentados pelo ministério estejam inflacionados”. “Para o SIM, mais do que valor monetário que é sujeito a impostos, o essencial é a atribuição dos dias de descanso porque os profissionais estão esgotados”, afirma, lembrando que houve férias suspensas.

O sentimento de injustiça está a dar origem a um movimento de profissionais de saúde que “pretende tornar esta causa mais pública”, diz Mário André Macedo, enfermeiro especialista em saúde infantil no Hospital Amadora-Sintra. O movimento, sem nome, junta oito a nove pessoas de várias áreas profissionais. “Nasceu há dias ao percebermos que vários profissionais não iriam receber o prémio”, conta. Neste momento, os membros do movimento estão a abordar vários sindicatos que possam, caso seja necessário, elevar a contestação.

“O que para nós fazia sentido era a melhoria das carreiras e a atribuição da contagem de todos os pontos para progressão, não um prémio que fosse arbitrário. Mas, já que foi tomada a decisão de darem um prémio, ao menos que seja cumprido o que está no decreto”, afirma, dando o exemplo da unidade em que trabalha. “Na urgência pediátrica não fomos contemplados com o prémio e fomos designados como área covid em Março. Os profissionais do bloco de partos também não e teve grávidas covid”, diz, referindo que há mais exemplos de outros hospitais e serviços em que isto acontece.

“Porque não foi o prémio atribuído a todos?”

Luís Mós, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses, dá os exemplos dos hospitais Amadora-Sintra e de Portimão. “Nós estamos aqui com doentes covid, temos internamentos, inclusivamente, no Amadora-Sintra. Existe um internamento de grávidas com covid. Tratamos de colheitas, mudamos de fatos e equipamentos de protecção de quatro em quatro horas. Estamos na linha da frente, portanto não há motivos para não sermos incluídos”, disse o enfermeiro à TSF. Acrescentou que “os enfermeiros que estão na urgência de Portimão não são abrangidos por este prémio – e estão na linha da frente”.

À mesma rádio, o Hospital Amadora-Sintra afirmou terem sido entregues 580 prémios e disse ter em análise “situações residuais que, a verificarem-se como elegíveis, serão, necessariamente, regularizadas no processamento salarial de Janeiro de 2021”. Já o Centro Hospitalar Universitário do Algarve indicou que foram detectadas 500 situações para atribuição de prémio e admitiu que, devido ao curto tempo para fazer o levantamento, alguns profissionais podem não ter sido incluídos, mas a situação será corrigida.

Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, refere que há internamentos pediátricos em que, apesar de terem tido crianças com covid-19, os profissionais não vão receber “porque não eram áreas de referência para a covid na primeira fase”. O mesmo se passa em relação a outras áreas de internamento. “Esquecem-se que tiveram doentes covid. Mas como não estavam referenciadas como áreas covid, quem lá esteve a trabalhar não vai ter acesso ao prémio”, reforça. Outra crítica: “O prémio de desempenho é taxado, o que não faz sentido nenhum”.

“Logo que os critérios do prémio foram conhecidos, começaram a chegar comentários de colegas a dizer que, mais uma vez, sentiam que não iam ser recompensados, apesar de todos terem estado envolvidos”, aponta Guadalupe Simões, que critica o que diz ser a incongruência do Governo: “Dizem que todos os profissionais de saúde vão ser vacinados. É porque o Governo assume que estão em contacto com doentes covid. Então, porque não foi o prémio atribuído a todos?”