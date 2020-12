Portugal ultrapassa as seis mil mortes por covid-19. Internados em enfermaria voltam a descer

Encontram-se internadas 2973 pessoas com a doença (menos 88), das quais 485 em unidades de cuidados intensivos (mais uma). Há actualmente 69.910 casos activos de infecção no país.

Portugal registou este sábado mais 86 óbitos e 3835 novos casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a um aumento de 1%. No total, o país contabiliza 6063 óbitos e 370.787 pessoas infectadas desde Março. Embora divulgados no boletim deste sábado da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de sexta-feira.

Segundo os dados que constam do boletim deste sábado, a região Norte soma 1489 novos casos e 43 mortes (39% do total de novas infecções e metade dos óbitos reportados nas últimas 24 horas) e Lisboa e Vale do Tejo mais 1169 infectados e 29 óbitos.

Recuperaram da doença mais 4124 pessoas, contabilizando-se agora um total de 294.814 recuperados. Há ainda a registar menos 375 casos activos de infecção, num total de 69.910.

Encontram-se internadas 2973 pessoas com a doença (menos 88), das quais 485 em unidades de cuidados intensivos (mais uma).

As 86 vítimas mortais identificadas nos dados deste sábado incluem um homem entre os 40 e os 49 anos; um homem entre os 50 e 59 anos; 11 homens e uma mulher entre os 60 e 69 anos; nove homens e oito mulheres entre os 70 e 79 anos; e 23 homens e 32 mulheres (64% das mortes reportadas este sábado) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 192.547 casos acumulados desde o início da pandemia. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 119.745 casos; o Centro, com 40.348 casos (mais 796 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 8862 casos (mais 256) e o Algarve, com 6526 infectados (mais 68).

O arquipélago dos Açores regista um total de 1551 casos de infecção (mais 21) e a Madeira contabiliza 1208 casos (mais 36).

O Norte é também a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 2873. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 2091 óbitos, seguindo-se o Centro, com 845 mortes (mais dez), o Alentejo, com 162 óbitos (mais dois), e o Algarve, com 63 mortes por covid-19 (mais uma). O arquipélago da Madeira reportou este sábado mais uma vítima mortal (aumentando o total de óbitos para oito) e o dos Açores mantém-se com um total de 21 óbitos por covid-19.