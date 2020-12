Ministro da Administração Interna alarga inquérito sobre maus tratos do SEF

Inquérito foi alargado após denúncias de agressões por parte do SEF noticiadas pelos jornais Diário de Notícias e E xpresso .

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou este sábado o alargamento do inquérito, aberto a 30 de Novembro pela Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI), “às denúncias de alegada violência e maus tratos nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa”, anunciou o seu gabinete.

Numa nota enviada às redacções, o gabinete de Eduardo Cabrita destaca que “a decisão tem por base as denúncias noticiadas este sábado pelo Diário de Notícias e, também, pelo Expresso na sua edição de sexta-feira”.

Depois de uma primeira testemunha ter denunciado ao Diário de Notícias a violência de que foi alvo no centro de detenção onde o cidadão ucraniano Ihor Homenyuk morreu, outras testemunhas confirmaram os relatos de agressões no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, para onde o SEF encaminha os estrangeiros a quem é recusada a entrada em Portugal

O inquérito foi aberto inicialmente com base nas denúncias de uma cidadã brasileira, sob anonimato, e publicadas pelo Diário de Notícias a 28 de Novembro.