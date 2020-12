Cabo-verdiano diz ter sido agredido pelo SEF ontem à noite no aeroporto de Lisboa

Cidadão de 28 anos acusa inspectores do SEF de o algemarem e arrastarem no aeroporto, amarrando-o numa cadeira de rodas. Companheira relata: “Ele disse que se não saísse o mais rápido possível dali iam acabar com ele.” SEF responde que a Inspecção-Geral da Administração Interna foi avisada e que foi usada a “força estritamente necessária”. Advogado acredita que este caso mostra que há um “problema maior” no SEF.

Quando ligou esta manhã ao advogado José Semedo Fernandes e à companheira, Gilson Pereira contou-lhes o que se terá passado durante a noite de sexta-feira, em Lisboa. Os inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) “amarraram-lhe os pés e as mãos, lutaram com ele para o meter à força no avião” para Cabo Verde, “arrastaram-no”, e “puseram-no numa cadeira de rodas todo amarrado”, conta com voz trémula a mulher ao PÚBLICO.