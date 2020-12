Vagas a mais? “Há cursos com um numerus clausus exagerado”

Entrevista com Alberto Amaral

Os principais problemas de qualidade do ensino superior continuam a estar nos privados, defende Alberto Amaral, que deixa a agência de acreditação do sector ao fim de 12 anos. A precariedade laboral dos professores é um ponto essencial, diz. Mas também continua a haver problemas no sector público, sobretudo por excesso de vagas em alguns cursos.