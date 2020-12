António Costa considerado contacto com exposição de alto risco. Fica em isolamento 14 dias

O primeiro-ministro, António Costa, foi considerado contacto com exposição de alto risco à covid-19, ficando em isolamento profiláctico na residência oficial até ao final do período de vigilância activa de 14 dias, anunciaram as autoridades de saúde.

“Na sequência da exposição a caso de covid-19, ocorrida no dia 16/12/2020, o primeiro-ministro, Dr. António Costa, e após avaliação de risco efectuada por Autoridade de Saúde, foi considerado contacto com exposição de alto risco”, afirma em comunicado a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

António Costa fica assim sujeito “a vigilância activa durante 14 dias, desde a data da última exposição, com isolamento profiláctico na residência oficial até ao final do período de vigilância activa”, adianta a ARSLVT.

António Costa já estava em isolamento profiláctico preventivo da covid-19 depois de ter estado na quarta-feira, no Palácio do Eliseu, em Paris, com o presidente francês, Emmanuel Macron, que se encontra infectado com o novo coronavírus. O primeiro-ministro revelou na quinta-feira que o resultado do teste que fez à covid-19 foi negativo.

O chefe do Governo manteve, no entanto, o isolamento profiláctico preventivo, aguardando que a autoridade de saúde definisse o confinamento resultado do contacto de risco. Cancelou a deslocação a São Tomé e Príncipe, à República Centro-Africana e à Guiné-Bissau, mas manteve toda a actividade executiva e a agenda de trabalho não presencial.

Esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, já falou ao país isolado, em videoconferência, a partir da residência oficial de São Bento, para anunciar as medidas que vão estar em vigor no sétimo de estado de emergência, que vigorará entre 23 de Dezembro e 7 de Janeiro, garantindo: “Sinto-me bem, não estou com nenhum sintoma.” Após um Natal mitigado, o Governo decidiu apertar as regras no Ano Novo, impondo restrições de circulação de pessoas e veículos na Passagem de Ano.

Outros líderes europeus estão em isolamento depois de terem estado reunidos com o Presidente francês. O belga Alexander de Croo, o espanhol Pedro Sánchez, o luxemburguês, Xavier Bettel, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, isolaram-se voluntariamente, por precaução. Todos estiveram juntos no Conselho Europeu de 10 e 11 deste mês, em Bruxelas. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro eslovaco, Igor Matovic, anunciou que está infectado.