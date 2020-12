“Como fazer...?”: respondemos às questões que os portugueses fizeram ao Google em ano de pandemia

As perguntas de 2020 reflectem as preocupações e dúvidas de um país que esteve muitos meses confinado. Este ano, os portugueses quiseram saber como fazer pão, pizza, como colocar uma máscara e como funciona o layoff .

Quem se lembra do Clippy, aquele assistente do Word que era literalmente um clipe de papel (Alexa who?) e que, volta e meia, no canto inferior direito do ecrã, aparecia, de livre vontade, para perguntar se nos podia dar umas dicas? A mascote do Word era, ao mesmo tempo, amada e odiada. Por um lado, insistia em aparecer com sugestões quando não precisávamos delas. Por outro, a sua ajuda era preciosa em algumas tarefas.

Decidimos desenterrar esta memória nostálgica (para mais nostalgia dos anos 90, percorrer esta galeria) porque nos sentimos como o Clippy a responder às perguntas que os portugueses mais fizeram em 2020: não foi a nós que nos colocaram estas questões, mas sim ao Google. No entanto, vamos responder na mesma. Como sempre (sim, porque dar estas respostas já é uma longa tradição com três anos), as perguntas oscilam entre temas triviais e complicados e urgentes, mas há algo que salta à vista na lista das dez questões mais colocadas. Este foi o ano do “faz tu mesmo” (do it yourself)​, principalmente na cozinha.

Como fazer pão?

Esta foi a pergunta que os portugueses mais fizeram ao Google em 2020 e não é de estranhar. Entre Março e Maio, quem não se deparou com um amigo, colega, familiar ou aquela pessoa que seguimos no Instagram mas não suportamos a mostrar orgulhosamente um pão de centeio, alentejano, de sementes, papo-seco, carcaça, molete, bijou, acabadinho de sair do forno? Os mais corajosos até se aventuraram na focaccia ou, como bons portugueses, na broa de milho.

Mas se não foste uma das pessoas que pôs as mãos na massa até agora, não desesperes. O dia de fazer pão é quando tu quiseres. Aqui fica uma receita simples e fácil de fazer (sem amassar) de pão rústico, da jornalista Clara de Sousa, e outras tantas de Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue Cinco Quartos de Laranja, que lançou o livro Vamos fazer pão.

Nota: não vale dar aos pombos no fim.

Como fazer máscaras?

As máscaras marcaram 2020 e tornaram-se rapidamente num acessório que usamos no dia-a-dia. Se estás a pensar fazer uma em casa, lembra-te que deves utilizar os tecidos correctos, uma vez que as máscaras não médicas demonstraram ter uma eficiência de filtragem muito baixa. Aqui fica um vídeo que te explica como fazer uma máscara caseira em seis passos e um artigo para saberes que tecidos usar. P.S.: esperamos que o que estejas a tentar fazer seja uma máscara como a da primeira imagem. Caso não seja, estes artigos não te vão ajudar.

Como fazer desinfectante caseiro

Se 2020 fosse uma série de desenhos animados, as máscaras eram o Egas e o desinfectante, o Becas. Se já tiraste o “fazer pão”, “mudar a disposição dos móveis da sala” e “ver o Dirty Dancing pela 30.ª vez” da lista de coisas a fazer este ano, porque não dedicar uma tarde de domingo a fazer desinfectante? Entra neste link para uma receita fácil.

Como fazer fermento de padeiro?

Presumimos que esta pergunta esteja relacionada com a do fazer pão; de outra forma, seria estranho. O fermento de padeiro caseiro (também chamado massa mãe) é fácil de fazer, mas requer paciência (e tempo). Se não tens nenhum dos dois não desesperes, podes ser padeiro por um dia mesmo sem o fermento. Vê este vídeo para saber como. Se tens tempo e consegues esperar dez dias para comer o pão, gabamos-te a paciência: tens aqui uma receita passo a passo. Há, no entanto, todo um mundo culinário para quem já dominou a arte do pão e quer avançar para outros níveis: deixamos aqui algumas sugestões.

Como funciona a StayAway Covid?

A app StayAway Covid usa os telemóveis para alertar os utilizadores de contactos de risco com alguém a quem foi recentemente diagnosticado o novo coronavírus. O seu uso é voluntário e gratuito e o objectivo é que funcione como uma ferramenta complementar para travar a propagação da covid-19 em Portugal. Podes saber mais neste trabalho interactivo do PÚBLICO.

Como validar facturas?

Nos últimos dois anos os portugueses perguntavam sempre ao Google como fazer o IRS. Queremos acreditar que esse processo está mais do que aprendido, já que não consta da lista deste ano. E porque com coisas sérias não se brinca, vamos directos à resposta: a Deco explica passo a passo como validar as facturas no Portal das Finanças.

Como fazer massa de pizza?

Parece que os portugueses têm um problema com pão e derivados. Garantimos que não estamos aqui para julgar, mas sim para dar receitas.

Ingredientes:

110 ml água

1 colher de café de açúcar e outra de sal

10 g fermento fresco de padeiro

200 g farinha de trigo tipo 55 + 1 c. sopa para polvilhar

10 ml azeite

Preparação:

Numa tigela, coloca a água, o açúcar e o fermento. Envolve delicadamente. Adiciona o azeite, o sal e a farinha. Amassa com as mãos até obter uma massa fofa e homogénea. Tapa a tigela com película aderente e reserae à temperatura ambiente até à massa crescer para o dobro do tamanho. Coloca-a numa bancada polvilhada com a farinha e está pronta para estender com um rolo.

Como funciona o layoff ?

Se foste um dos milhares de trabalhadores afectados pelas medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia de covid-19 mas ainda não percebeste bem o que é o layoff ou como funciona, nada temas. O Governo português responde aqui a mais de 90 questões relacionadas com este tema, a tua estará certamente na lista.

Como colocar a máscara?

Percebemos a razão desta questão. Volvidos tantos meses de pandemia ainda há quem coloque a máscara incorrectamente: ora no queixo, no braço, exclusivamente na boca deixando o nariz susceptível à inclemência do tempo, ao novo coronavírus e ao julgamento daqueles que já sabem usá-las. Se és um destes casos podes aprender aqui como colocar a tua máscara e sair à rua em segurança. Se não és, mas queres mandar uma indirecta a alguém, sugerimos na mesma a visualização deste vídeo. Aproveita e aprende aqui como lavar as mãos de forma correcta — este vídeo da DGS foi o mais visto de 2020.

Como cozer polvo?

Sabemos que vem aí o Natal e que todos queremos estar preparados para encher a barriga com boa comida, mas, antes de te ensinarmos a cozer polvo, há algumas coisas que gostávamos que soubesses. Sabias que a inteligência dos polvos envergonha muitos vertebrados? E que conseguem enganar os seus predadores (e as suas presas) por serem mestres da camuflagem e por se adaptarem tão bem a vários ambientes? E que podem ser treinados para fazer certas tarefas, como um cão? Se depois de saberes que a inteligência de um polvo é superior à de um bacalhau ainda quiseres prosseguir, assiste a este vídeo que te dá todas as dicas em menos de 50 segundos.