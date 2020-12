O investimento na TAP é uma jogada de casino

Pedro Nuno Santos já havia declarado numa entrevista à SIC, e repetiu novamente esta semana no Parlamento, que “partir do princípio de que um ministro, por ser de esquerda, convive com uma empresa pública ineficiente e a dar prejuízo, é uma leitura errada”. Em bom rigor, não é uma leitura errada: é um facto comprovado por décadas de democracia. É pena que seja assim, admito até que possa não ser fatal que assim seja, mas em Portugal nunca foi de outra maneira, e não há qualquer lógica racional para esperar que a futura TAP seja a flor branca no meio do chiqueiro.