Casa do Alentejo

De acordo com uma notícia do PÚBLICO, a Câmara de Lisboa, no âmbito do Fundo de Emergência Social, irá atribuir à Casa do Alentejo a importância de 187 mil euros. A crise pandémica que estamos a viver provocou a quase paralização do restaurante, principal fonte de receita daquela quase centenária instituição, colocando em risco a sua própria existência.

A atitude da câmara alfacinha merece o aplauso de todos os alentejanos que vivem em Lisboa ou na sua área metropolitana. Estando localizado no coração de Lisboa, o lindíssimo Palácio Alverca, sede da Casa do Alentejo, faz todo o sentido o apoio da câmara lisboeta. No entanto, tratando-se da melhor “embaixada” do Alentejo na capital, autêntico “porto de abrigo” dos que foram obrigados a deixar a sua terra, mas que a ela continuaram sentimentalmente ligados, uma questão me ocorre: não deveriam os municípios alentejanos contribuir também para a sustentabilidade da Casa do Alentejo? Se todos contribuíssem com uma verba, pequena que fosse, o seu somatório poderia constituir aquilo que falta à Casa do Alentejo, para sobreviver a esta crise.

Fica a sugestão de um alentejano!

Helder Pancadas, Sobreda

Comédia sanitária

Ao ver o subdirector-geral da Saúde anunciar na televisão uma série de recomendações para a época festiva, nomeadamente transformar a ceia em almoço de Natal, evitar entrar em cozinhas e promover encontros rápidos nas escadas dos prédios ou no quintal, pensei estar diante do verdadeiro mestre da culinária, parafraseando Quim Barreiros, ou mesmo de uma rábula do Gato Fedorento. Tratar pessoas como crianças, como se elas fossem incapazes de compreender a realidade, mudar regras previamente estabelecidas em cima do joelho como foi o caso das celebrações do Ano Novo, só serve para descredibilizar os responsáveis políticos e admitir o fracasso das suas medidas para conter a pandemia agora convertida numa comédia sanitária.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Ainda nos CTT

Os CTT voltaram à ribalta das notícias nos jornais. E com razão. Pois é tempo de ficarmos a saber se os CTT continuam a ser uma empresa privada ou se regressa à renacionalização, pois no fim do ano termina o contrato que pode ser dilatado até o governo tomar uma posição. Trata-se de uma empresa que, ao contrário da TAP e do Novo Banco, não é deficitária: apresenta lucos no fim de cada ano.

Segundo um inquérito, a maior parte dos respondentes diz que os serviços melhoraram. Acho isso muito estranho pois, por minha parte, apresenta-se o seguinte cenário: quando era uma empresa do Estado, raro era o dia em que não recebia correspondência na minha caixa do correio. A partir do momento da privatização, é raro o dia que tenho correspondência. Cheguei a convencer-me que isso se devia ao facto de eu só ter direito a receber correio quando e nos dias da semana em que a empresa determinava. Seja ou não verdade, estou ansioso por saber o desenlace deste nó.

Artur Gonçalves, Sintra

Miguel Sousa Tavares versus João Miguel Tavares

Certamente que os professores portugueses, os auxiliares de acção educativa e os directores das escolas ficaram gratos pelas palavras estimuladoras e reconfortantes que lhes foram dirigidas por João Miguel Tavares na última página do PÚBLICO (edição de 17 de Dezembro). No que diz respeito aos professores, as palavras encomiásticas foram um bálsamo, um incentivo para que os docentes permaneçam empenhados e profícuos continuando a dar o melhor de si mesmos neste tempo virulento de receios e medos. Na verdade, Miguel Sousa Tavares (MST) bem poderia aprender com João Miguel Tavares. E porquê? Porque o cronista do PÚBLICO reconhece o trabalho estrénuo dos professores e as condições em que exercem o seu mister, enquanto MST sempre nutriu uma certa animosidade relativamente aos docentes nunca perdendo o ensejo, nas suas crónicas, de denegrir e apoucar, amiúde, o trabalho que desenvolvem. O que é paradoxal visto que MST chegou - onde chegou – devido, em grande parte, ao trabalho dos professores que lhe dedicaram atenção ao longo do seu percurso académico. Por isso, bem haja João Miguel Tavares.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Regozijemo-nos

Foi com redobrado regozijo que soubemos através da comunicação social escrita que aquele banqueiro que tinha uma imoral pensão de 174 mil euros/mês, a mesma passou para 49 mil. Mesmo assim, é dinheiro em demasia e imerecido. Foram os actuais responsáveis do banco, que o mesmo banqueiro fundou, depois de ter liquidado o saudoso e próspero Banco Português do Atlântico, a recorrer aos tribunais em 2011 para que fosse diminuída tão astronómica reforma, a qual jamais deveria ter-lhe sido atribuída.

José Amaral, Vila Nova de Gaia