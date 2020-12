Boris Johnson anuncia confinamento e limita Natal. Variante do vírus propaga-se mais

Londres e o sudeste de Inglaterra entrarão num nível mais elevado de restrições, não podendo misturar-se com outras famílias no Natal.

Lojas encerradas, pessoas em casa e poucos, ou nenhuns, contactos no Natal nas zonas com restrições mais apertadas, como Londres. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reuniu-se neste sábado com os vários ministros para discutir um plano de acção urgente a implementar após ter sido confirmado que uma nova variante do SARS-CoV-2 pode espalhar-se mais rapidamente e ser responsável por um aumento dos casos.

Boris Johnson impôs, assim, mais restrições devido à pandemia, apelando a que os cidadãos fiquem em casa e alterando os planos para o Natal, segundo avança a agência Reuters, depois de o governante ter dado uma conferência de imprensa. A BBC já tinha avançado que Londres e o sudeste de Inglaterra entrariam num nível mais elevado de restrições (nível quatro) e que o governo iria dar um passo atrás no que diz respeito ao relaxamento das medidas que estava planeado durante o Natal.

“Sei quanta emoção as pessoas põem nesta altura do ano, e sei o quão decepcionante isto será”, disse, acrescentando não ter, porém, “alternativa”. Assim, as pessoas deverão permanecer em casa, excepto por razões essenciais, como trabalho. Entre outras medidas, as lojas estarão fechadas, bem como os espaços interiores de entretenimento e lazer. Os contactos sociais serão limitados a encontrar outra pessoa num espaço ao ar livre.

Isto significa, de acordo com a agência Reuters, que os cidadãos que estão abrangidos pelo nível quatro de restrições não poderão estar com outros, de outras famílias, no Natal, enquanto os restantes só terão permissão para ver amigos e familiares por um dia. As novas regras entrarão em vigor a partir de sábado à meia-noite.

Boris Johnson tinha marcado esta conferência de imprensa para a tarde deste sábado, na qual revelou mais pormenores sobre o seu plano para travar o aumento de casos de covid-19 em Londres e no sudeste de Inglaterra, que estarão ligados a uma nova variante mais transmissível do vírus.

O director-geral da Saúde britânico, Chris Whitty, afirmou que, embora não haja actualmente prova de que a variante do novo coronavírus esteja associada a uma taxa de mortalidade mais elevada ou que possa ter impacto no desenvolvimento de vacinas, os investigadores estão a trabalhar para confirmar (ou não) estas hipóteses.

“Alertámos a Organização Mundial da Saúde e continuamos a analisar os dados disponíveis para melhorar o nosso conhecimento”, disse Chris Whitty em comunicado.

O Reino Unido registou na sexta-feira mais 28.507 novos casos de covid-19 e 489 mortes. O índice de transmissão (Rt) está estimado entre 1,1 e 1,2 — o que significa que o número de casos está a aumentar rapidamente.

Na sexta-feira, Boris Johnson afirmou que esperava que não fosse necessário implementar um terceiro confinamento em Inglaterra após o Natal e tem resistido até agora aos apelos para que o plano de relaxamento das restrições durante cinco dias na quadra natalícia seja cancelado.

Uma grande parte do país, incluindo Londres, encontra-se actualmente no nível nível três de restrições para travar a propagação da covid-19. Segundo o jornal The Daily Telegraph, os ministros poderão anunciar novas limitações à circulação entre o sudeste de Inglaterra, incluindo Londres, e o resto do país.

A falta de actuação agora “significará mais sofrimento no futuro”, alertou Jeremy Farrar, director da instituição Wellcome Trust e membro do Grupo Consultivo Científico para as Emergências (SAGE, na sigla em inglês) no Twitter. “Devemos continuar a questionar se estamos a fazer o suficiente e a agir rápido o suficiente”, acrescentou.

Por sua vez, o Partido Trabalhista critica o sistema britânico de restrições por níveis, afirmando que este falhou na luta contra o coronavírus. “Há alguns dias que se tornou claro que o vírus está novamente fora de controlo em algumas partes do país”, afirmou o porta-voz do partido, Jonathan Ashworth.