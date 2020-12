O último fim-de-semana de compras antes do Natal. “Peço desculpa, está na fila?”

Mónica Mina saiu da sua casa na Amadora para ir propositadamente levantar uns artigos que tinha encomendado em lojas do Ubbo, o antigo Dolce Vita Tejo. Quando a encontrámos numa das saídas do centro comercial, preparava-se já para ir embora. “Vim cedinho para evitar confusões.”

Na semana passada, grande parte dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) – com excepção de Lisboa, Loures, Almada e Barreiro — estão livres da restrição de circulação a partir das 13h, o que significa que as grandes superfícies comerciais continuam abertas pela tarde. E os clientes não faltaram: na semana passada, o centro chegou, por diversas vezes, à capacidade de lotação de 95% — valor definido pela direcção para encerrar as portas e fazer o controlo das entradas, uma a uma.

Neste último fim-de-semana de compras antes do Natal, por volta das 10h30, meia hora após a abertura de grande parte das lojas, a lotação do espaço estava já nos 62%, o que significa que estariam pouco mais de 4000 pessoas naquele que é um dos maiores centos comerciais do país. Por volta das 13h, disse depois o director Shopping Resort Ubbo , Tiago Pereira ao PÚBLICO, a lotação acabaria mesmo por ser atingida.

“Estou aqui e só me apetece ir embora porque está muita gente”, atira José Mateus. Está na fila da Fnac, uma das lojas mais concorridas. A ida ao centro comercial é ocasional, para ir buscar um produto. O mais habitual tem sido ficar por casa, em Odivelas, e optar por fazer compras online.

Mas se os corredores estão cheios de pessoas, as lojas acabam por estar quase vazias, devido às restrições de lotação que as próprias impõem. Por isso, o que mais se ouve por ali quando alguém se detém por algum momento num corredor, é a pergunta: “Peço desculpa, está na fila?”

O que para muitos era sinal de passeio, dar uma volta descontraída num centro comercial, demorar-se a ver as montras, apreçar os artigos, hoje tende a ser uma coreografia já bem decorada e, tenta-se, rápida: tentar caminhar pela direita, saber que se tem de esperar pacientemente numa fila para entrar numa loja, usar uma máscara e carregar no dispensador de álcool-gel tantas vezes quantas se entra num novo estabelecimento.

Por ali, os afazeres querem-se agora despachados com a maior brevidade possível. Sara Oliveira veio de propósito da Moita, na margem sul do Tejo, para ir buscar umas sapatilhas que estão esgotadas “em todo o lado”. Aproveitou para despachar mais algumas prendas, mas está já de saída. “Vou já embora. Isto é muita confusão”, diz a jovem.

No ranking de lojas com a fila de espera mais longa, o primeiro lugar vai, sem qualquer dúvida, para a Primark, que vende roupa. Nélio Romão e Andreia Barreiro, com três filhos, já se arrependeram de não terem vindo mais cedo, dada a longa espera que se avizinha pela frente. Vivem em Vila Franca de Xira e é costume passarem por este centro comercial na altura do Natal. “É para oferecer uma peça de roupa a cada família. Aqui, sempre é mais acessível”, atira Nélio, com o filho ao colo.

Lojistas gerem o stress

Vêm levantar encomendas, comprar um artigo específico ou então despachar as prendas de Natal de última hora. Num salto ao Oeiras Parque, Ana Ribeiro e Rui Loureiro aproveitam o final da manhã para tratar dos últimos presentes de Natal e também de aniversário. Este ano, anteciparam algumas compras, logo desde o final de Novembro, optaram por comprar mais online. “Estas são as últimas, as mais difíceis de arranjar”, diz Ana Ribeiro.

Por volta das 12h30, estavam neste centro comercial cerca de 3080 pessoas. “Achávamos que estivesse pior”, nota a cliente, depois dos relatos do último fim-de-semana de que o centro estivera, por diversas vezes, no limite da lotação que agora comporta – cerca de 3500 pessoas, obrigando ao fecho de portas.

Para os lojistas, no entanto, o movimento tem sido incerto. Camila Rodrigues trabalha na loja malas de viagem e acessórios Samsonite. O movimento tem sido, sem grandes surpresas, muito inferior, ao do ano passado. “Um dia bom, dois dias maus… nunca sabemos”, diz a lojista.

Pelo facto de os centros comerciais de Lisboa estarem encerrados durante a tarde, há alguns clientes das zonas ainda confinadas que ali se dirigem: “Há pessoas de Lisboa que ligam para a loja a perguntar se temos determinado artigo em stock na loja para virem cá buscar”, observa.

Por ali, o trabalho dos lojistas passa também por ir gerindo o “stress” de querer tratar os clientes com toda a atenção possível, mas também tentar que quem está na fila não tenha de aguardar demasiado tempo. Susana Honrado, que tem a loja de roupa Just For Her no Oeiras Parque há 21 anos, vai tentado fazer esse equilíbrio. “Temos um limite de duas pessoas na loja, que cumprimos com rigor, mas que nos deixa numa situação de stress. Nós gostamos de atender, temos um atendimento personalizado, mas ao vermos pessoas a fazer filas cá fora ficamos um bocadinho stressados”, nota a lojista.

Por agora, o movimento continua também abaixo do que é normal para a época e as medidas de restrição à circulação impostas em Novembro não ajudaram ao negócio, queixa-se. “Naqueles dias em que os horários foram reduzidos também nos prejudicou bastante. Acho que que não é bom para ninguém. Faz com que venham mais pessoas ao mesmo tempo”, considera Susana. Por agora, as vendas estão a recuperar, mas, ainda assim, face ao período de Natal do ano passado, as quebras estão na ordem dos 30%. “Sem pandemia, o shopping estaria muito mais cheio. Apesar de estar com um tráfego considerável, está muito aquém do normal nos últimos anos.”

Também Vanda Rebelo, supervisora de 18 lojas da Pandora região de Lisboa e Sul, confirma esse cenário. “Não podemos dizer que estamos a ter uma quebra de vendas gigantescas. Estamos a compensar de certa forma, mas não conseguimos chegar aos números do ano passado”, diz a responsável. Na pequenina loja do Oeiras Parque entra apenas uma pessoa de cada vez, mas, para tentar minimizar a espera, foi criado o atendimento à entrada da loja, para os clientes que sabe já que peça querem.

Na loja de roupa Brownie, a percepção é a de que as pessoas “quiseram antecipar as compras”. “Eu acho que a partir da Black Friday [no final de Novembro], as pessoas começaram logo a comprar e a aproveitar os descontos. Notou-se que durante o mês de Dezembro, as pessoas já estavam a comprar para o Natal”, observa Rita Gomes, gerente desta loja. “Não sei se vai notar nos próximos dias aquele frenesim que se notava todos os anos, com as compras de última hora.”